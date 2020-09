PADA pembukaan pagi ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah sama-sama melemah.

IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (24/9), dibuka melemah 41,6 poin atau 0,85% ke posisi 4.876,35. Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 10,74 poin atau 1,42% ke di posisi 743,44.

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta bergerak melemah 10 poin atau 0,07% menjadi Rp14.825 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.815 per dolar AS. (Ant/OL-14)