Berlian Entertainment Bakal Gelar Konser untuk Tanaman

Berlian Entertainment melalui New Live! Experience akan menghadirkan sebuah konsep pertunjukan musik yang berbeda. It’s Another Brilliant Show: “New Live! Experience – Sound for Plants” #KonserUntukTanamanDanManusiaYangMencintainya dan #SuaraUntukMakhlukLainnya pertunjukan istimewa persembahan Berlian Entertainment yang akan dibuat khusus bagi semua kalangan yang ingin turut serta dalam acara yang didedikasikan bagi pecinta aneka flora dalam acara “Sound For Plants”.

Selama ini kreasi untuk kebutuhan hiburan dan musik selalu kita ciptakan untuk manusia saja namun tanpa kita sadari bahwa lingkungan alam sekitar kita juga dapat kita sertakan sebagai bagian dari komponen yang tak dapat dipisahkan, ini merupakan bagian dari suatu sistem ekologi antara makhluk hidup dan lingkungannya atau hubungan timbal balik yang saling membutuhkan yang dikenal dengan istilah ekosistem.

Beberapa dekade terakhir banyak peneliti yang telah melakukan riset tentang pengaruh suara terhadap pertumbuhan tanaman, ada beberapa penelitian yang menggunakan berbagai suara termasuk musik untuk melihat pengaruhnya terhadap berbagai tanaman. Sama halnya musik dapat memberikan pengaruh positif terhadap manusia, salah satu teknologi yang dipakai guna melihat pengaruh suara dan alunan musik terhadap tanaman adalah melalui penerapan ‘Sonic Bloom Sound Technology’.

Teknologi ini digunakan untuk melihat pengaruh suara yang dihasilkan atau lantunan musik yang dipancarkan melalui gelombang suara frekuensi tertentu ternyata dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Dapat kita pahami bahwa ritme atau getaran dari musik selain dapat dinikmati dan diterima oleh manusia juga dapat diterima oleh tanaman. Untuk itu Berlian Entertainment ingin mengajak seluruh pecinta lingkungan hidup dan tanaman untuk dapat berpartisipasi dalam konser spesial ini yaitu sebuah acara konser musik untuk tanaman dan manusia yang mencintainya, kita menamakan acara ini dengan sebutan “Sound For Plants”.

Pertunjukkan spesial ini nantinya akan menampilkan penampilan seru dari musisi papan atas Indonesia sebagai penghibur seluruh penonton yang ingin berpartisipasi secara ‘HYBRID’. Mengapa pertunjukan ini kita sebut pertunjukan Hybrid? Dino Hamid selaku Creator of New Live! Experience dan CEO dari Berlian Entertainment mengungkapkan, “Ini memang sebuah gelaran konser berformat HYBRID, karena akan terbagi menjadi dua audience yang berbeda, yang mana untuk di venue acara on-ground (offline) nantinya semua audience-nya hanya terdiri dari berbagai jenis tanaman yang telah dikirimkan oleh semua penonton yang akan ikut berpartisipasi, Yang kedua adalah penonton yang telah mengirimkan tanamannya hanya dapat menonton konser seru ini secara virtual (online)/daring di rumah masing-masing." (OL-12)