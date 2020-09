Ragam Manfaat Bersepeda dari Sehat Hingga Lobi Bisnis

Olahraga sepeda yang kini menjadi banyak pilihan bagi masyarakat untuk mengisi waktu luang di tengah pandemi wabah virus korona, memiliki banyak manfaat dari mulai kesehatan hingga lobi-lobi bisnis.

Pegiat Olahraga Sepeda Komunitas Blackdogs.cc & Bintaro Loop, Aditya Nuswandana mengungkapkan bahwa bersepeda itu memiliki segudang manfaat bagi tubuh dan juga alam sekitar.

"Manfaat dari olahraga sepeda itu banyak banget, utama itu pasti akan lebih sehat di bagian jantung dan paru-paru. Karena sepeda itu tipe olahraga endurance yang dimana kita akan bermain dengan memacu otot jantung dan kapasitas udara di paru-paru, sehingga semakin memperkuat otot jantung dan juga kemampuan paru-paru untuk menyerap oksigen," ungkap Aditya Nuswandana dalam video virtual Launching Kebun Raya Challenge: 75K, Rabu.

Selain itu, manfaat lain yang bisa didapatkan ketika seorang melakukan kegiatan olahraga sepeda adalah, semakin banyak mendapatkan teman baru dan tidak sedikit juga yang melakukan perjanjian bisnis melalui olahraga ini.

"Kedua, yang pasti kita akan bertemu dengan banyak teman baru. Bahkan sekarang analogi yang beredar di kalangan anak sepeda itu adalah bicycle its the new goals, karena banyak pesepeda yang melakukan lobi-lobi bisnis sambil bersepeda," kata dia.

Tidak hanya sampai di situ, dikatakan oleh Aditya manfaat bersepeda juga menambah daya tarik seseorang. "Yang pasti, bersepeda akan menambah tingkat kegantengan dan juga kecantikan itu sudah pasti. Karena ketika kita rutin melakukan olahraga ini pasti kita akan jauh terlihat lebih fit dan sehat," kata dia.

Semakin berkembangnya minat masyarakat melakukan kegiatan olahraga ini, diharapkan setiap para pesepeda juga untuk selalu mengikuti aturan tata tertib yang berlaku untuk keamanan dan juga keselamatan.

Selain itu, para pesepeda juga diharapkan untuk selalu menggunakan perlengkapan keselamatan bersepeda seperti helm, lampu, dan lainnya. (Ant/OL-12)