Dukung Palestina Merdeka, Jokowi: No Country Should be Left Behind

PRESIDEN Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan akan terus mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ke-75 yang dihelat secara virtual pada Selasa (22/9) malam waktu Amerika Serikat atau Rabu (23/9) pagi waktu Indonesia.

Jokowi bercerita, 65 tahun silam, Bapak Bangsa Indonesia Soekarno bersama 28 pemimpin bangsa lain berkomitmen menciptakan persamaan derajat bagi negara-negara dunia dengan cara menggelar Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat.

Konferensi tersebut menghasilkan Dasasila Bandung yang prinsip-prinsipnya masih relevan sampai saat ini yakni menyelesaikan perselisihan secara damai, memajukan kerja sama dan menghormati hukum-hukum internasional.

Dari 29 peserta yang hadir kala itu, hanya Palestina yang belum memperoleh hak kemerdekaannya hingga saat ini.

"Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina, untuk mendapatkan hak-haknya," ungkapnya.

Oleh karena itu, Indonesia bertekad terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi, termasuk dalam hal kemerdekaan Palestina.

Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridge builder, sebagai bagian dari solusi.

"Secara konsisten, komitmen ini terus dijalani Indonesia, termasuk saat Indonesia duduk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Spirit kerja sama akan selalu dikedepankan Indonesia. Spirit yang menguntungkan semua pihak, tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no country should be left behind," tegasnya.(OL-5)