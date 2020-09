Kemampuan Testing Spesimen Meningkat Melebihi 40 Ribu Per Hari

PADA September 2020, pencapaian testing spesimen covid-19 mengalami peningkatan dibanding Agustus lalu. Per harinya, testing spesimen selama September sudah mencapai 40 ribu secara nasional.

Berdasarkan data hingga 22 September 2020, spesimen yang selesai diperiksa sebanyak 43.896 spesimen yang dilakukan 343 laboratorium di berbagai daerah.

Meski demikian, per daerah, belum semuanya mencapai standar World Health Organization (WHO) sebesar 1/1000 dari jumlah penduduk per minggu.

Satgas Penanganan Covid-19, saat ini, terus mendorong daerah-daerah tersebut. Terutama provinsi-provinsi prioritas penyumbang terbanyak pasien covid-19.

"Beberapa daerah di Indonesia, seperti DKI dan daerah-daerah lainnya, sudah melebih standar WHO. Kami selalu mendorong daerah lainnya untuk meningkatkan testing mereka, seluruh kebutuhan testing akan dipenuhi Satgas," ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat menjawab pertanyaan wartawan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Selasa (22/9).

Selain itu, tentang penggunaan hotel dalam penanganan pasien covid-19 tanpa gejala yang memerlukan isolasi mandiri, telah disiapkan hotel bintang 2 dan 3, di samping fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada selama ini.

Wiku menegaskan hotel-hotel yang akan digunakan itu akan mendapatkan pengawasan sesuai standar kesehatan yang layak.

"Tentunya fasilitas-fasilitas tersebut dalam pengawasan tenaga kesehatan agar pasien yang dirawat mendapatkan pelayanan yang terbaik," jelasnya.

Saat ini, di DKI Jakarta, sudah disiapkan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran dan Pademangan. Ada flat isolasi mandiri dan karantina bagi masyarakat yang positif covid-19. (OL-1)