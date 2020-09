IPC Raih Penghargaan BUMN Marketeers Awards 2020

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC meraih penghargaan dalam ajang BUMN Marketeers Award 2020. IPC memenangkan tiga kategori yaitu Gold Winner untuk "The Most Promising Company in Entrepreneurial SOEs", bronze winner untuk “The Most Promising Company in Strategic Marketing serta Penghargaan Dewi BUMN 2020 yang diberikan kepada Rima Novianti selaku Direktur Komersial IPC.

“Kami bersyukur atas tiga penghargaan yang diberikan kepada IPC. Ini sebuah bentuk apresiasi yang luar biasa dan menjadikan semangat kami untuk bekerja lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan terutama pada masa pandemi Covid-19,” ujar Rima Novianti, Direktur Komersial IPC, Selasa (22/9).

Menurutnya, pencapaian ini menjadi indikasi bahwa IPC telah menerapkan strategi-strategi branding dan marketing yang baik serta melakukan inovasi dan kreativitas di berbagai lini yang sangat penting dilakukan terutama di masa pandemi Covid-19.

Ajang penghargaan yang digelar oleh Markplus.Inc ini merupakan rangkaian kegiatan Jakarta Marketing Week 2020 yang dilakukan secara daring. Kegiatan BUMN Marketeers Award 2020 bertujuan untuk mengukur daya saing pelaku branding dan marketing BUMN sehingga terjadi pertukaran ide, pemikiran, dan pengalaman yang bisa menjadi inspirasi bagi BUMN lain. (RO/R-1)