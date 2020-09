Wanita Hamil Pengidap Covid-19 Berisiko Lahirkan Bayi Prematur

PEREMPUAN hamil yang terpapar atau positif covid-19 sangat berisiko melahirkan bayi prematur. Hal itu terungkap berdasarkan penelitian terbaru US Center for Desease Control and Prevention (CDC).

Penelitian CDC mengungkapkan, bayi dengan ibu penderita covid-19 memiliki potensi terlahir prematur hingga tiga kali lebih besar ketimbang ibu yang sehat. Hal itu didapatkan berdasarkan data angka kelahiran bayi prematur selama masa pandemi di AS. Risiko kelahiran prematur akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya gejala yang dimiliki oleh sang ibu.

Seperti dikutip CNN.com, penelitian tersebut dilakukan dengan mengamati 598 wanita hamil yang menderita covid-19 di 13 wilayah AS. pengumpulan data dilakukan pada kurun waktu 1 Maret 2020 hingga 22 Agustus 2020.

Dari seluruh wanita hamil itu, sebanyak 54% di antaranya menderita covid-19 tanpa gejala. Sisanya bergejala mulai ringan hingga berat dan dirawat intensif.

Dari seluruh wanita hamil penderita covid-19 bergejala, 23% di antaranya melahirkan bayi prematur. Sementara itu, dari seluruh wanita hamil penderita covid-19 tanpa gejala, 8% di antaranya melahirkan bayi prematur.

Berdasarkan hasil studi itu, CDC memperingatkan agar seluruh wanita hamil lebih waspadadi tengah pandemi covid-19. Mereka juga disarankan melakukan pemeriksaan rutin covid-19 dan segera menuju rumah sakit bila memiliki gejala covid-19. Dengan begitu pencegahan bayi lahir prematur bisa segera dilakukan. (M-4)