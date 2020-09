Smart Klaim Celtics Semakin Kompak

BINTANG Boston Celtics Marcus Smart mengatakan pertengkaran di ruang ganti pascakekalahan dari Miami Heat, pekan lalu, membuat tim NBA itu semakin kompak.

Smart disebut meninggalkan ruang ganti Celtics setelah klub asal Boston itu membuang keunggulan 17 poin dan menyerah 106-101 dari Heat di Gim 2 Final Wilayah Timur Playoff NBA, Jumat (18/9) WIB.

Celtics kemudian bangkit di Gim 3, Minggu (20/9) WIB, dan mengalahkan Heat 117-106 untuk membuat kedudukan sementara menjadi 2-1 dalam laga best of seven.

Laga Gim 4 antara Celtics dan Heat akan dimainkan pada Kamis (24/9) WIB.

Berbicara kepada wartawan, Selasa (22/9) WIB, Smart menyebut apa yang terjadi di ruang ganti selepas Gim 2 sangat seru.

"Kami adalah keluarga. Anggota keluarga bertengkar itu biasa. Hal itu biasa terjadi pada keluarga yang telah bersama dalam waktu yang lama," ujar Smart.

"Kami semua bermain dengan penuh semangat di setiap pertandingan. Karenanya, kami tidak senang tertinggal 2-0, terutama saat kami tampil apik di kedua gim itu," imbuhnya.

Smart menambahkan apa yang terjadi di ruang ganti Celtics itu membuat dia memandang rekan setimnya dengan berbeda.

"Saya mengetahui kami semua emosional, kami semua bersemangat, dan kami saling mencintai. Kini, saya menyadari bahwa kami belajar dari masalah yang kami hadapi," kata Smart.

"Saya selalu mengatakan sebelum melihat pelangi, Anda harus melewati badai. Bagi kami, kemarin adalah badainya," lanjutnya.

Celtics tengah berusaha melaju ke final NBA untuk pertama kalinya sejak 2010 saat mereka kalah dari Los Angeles Lakers lewat pertarungan tujuh gim. (AFP/OL-1)