Jokowi Sudah Siapkan Pidato untuk Sidang Umum PBB

PRESIDEN Joko Widodo telah menyiapkan pidato untuk Sidang Majelis Umum (SMU) PBB. Kepala Negara dijadwalkan memberikan pidato tahunan di SMU PBB pada Rabu (23/9).

"(Pak Jokowi) akan memberikan pidato dari tapping karena kan sekarang kondisinya covid-19," kata Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono kepada wartawan, Selasa (22/9).

Heru menyampaikan daftar pembicaraan dalam sesi debat umum SMU PBB ke-75 sudah keluar. Jokowi mendapat urutan ke-19 di hari pertama

"Waktunya besok. Kalau waktu New York diperkirakan sekitar pukul 20.30 malam. Kalau Indonesia sekitar pukul 07.30 WIB," ujarnya.

Pidato itu menjadi pertama kali bagi Jokowi. Selain sesi debat umum, Indonesia akan mengikuti sesi lain dalam SMU PBB ke-75 ini, yakni Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum untuk Perayaan 75 Tahun PBB pada 21 September yang akan diwakili Menlu Retno Marsudi.

Kemudian The Summit on Biodiversity pada 30 September 2020 dan akan diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Sesi lainnya, yakni The High-Level Meeting of the General Assembly on the Twenty-fifth Anniversary of the Fourth World Conference on Women pada 1 Oktober 2020 yang akan diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga.

Dan sesi terakhir, The High-Level Meeting to Commemorate and Promote the International Day for Total Elimination of Nuclear Weapons pada 2 Oktober, yang akan diwakili Menlu Retno.

Indonesia akan menyampaikan pesan penting dalam pertemuan SMU PBB ke-75. Beberapa di antaranya terkait kerja sama internasional dan solidaritas global bagi penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan maupun berbagai dampak sosial ekonomi pandemi. (OL-1)