Beijing Sebut Dukungan Kemerdekaan Taiwan Pasti Gagal

TIONGKOK meningkatkan retorikanya atas Taiwan pada Senin (21/9), dengan menyebut setiap dukungan untuk kemerdekaan pulau itu akan menemui jalan buntu alias pasti gagal.

"Dukungan untuk kemerdekaan Taiwan akan menemui jalan buntu, pasti gagal," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin.

Beijing secara tegas menolak dukungan internasional untuk Taiwan, lantaran mengklaim pulai itu sebagai satu kesatuan dengan daratan Tiongkok. Kedekatan hubungan AS-Taiwan pun dikecam. Tiongkok mengancam pembalasan terhadap kunjungan diplomatik AS ke pulau itu akhir pekan lalu. Hal itu dinilai sebagai bentuk provokasi politik di tengah memanasnya hubungan kedua kekuatan ekonomi besar dunia.

"Tiongkok akan mengambil tindakan pencegahan yang tepat, termasuk menargetkan individu yang relevan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin.

Dia memperingatkan bahwa tindakan AS juga akan semakin merusak kerja sama antara Sino-AS. Pasalnya, di berbagai sektor mulai dari perdagangan, keamanan hingga pandemi virus korona, kedua negara terus bersitegang. Adapun, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk pertumbuhan ekonomi, energi, dan lingkungan Keith Krach mengakhiri perjalanannya ke Taiwan pada akhir pekan lali. Kunjungan itu merupakan yang kedua menyusul perjalanan kepala kesehatan AS Alex Azar pada Agustus.

baca juga: Mantan PM Inggris Kecam RUU Brexit Baru

Sebagai informasi, Taiwan telah diperintah secara terpisah dari Tiongkok sejak berakhirnya perang saudara pada tahun 1949. Tetapi Beijing menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya yang menunggu penyatuan kembali. AS sendiri menjadi pemasok utama persenjataan Taiwan dan kini pulau itu menjadi titik panas perseturuan dua negara besar.(CNA/OL-3)