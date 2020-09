Ten 2 Five: Produksi Lagu Independen

GRUP musik Ten 2 Five merilis lagu Ya Sudahlah di tengah kesibukan mereka mempersiapkan kejutan untuk para penggemarnya. Aransemen lagu dipilih ceria meskipun secara tema lagu Ya Sudahlah mengangkat bentuk pasrah dari seseorang yang berjuang mempertahankan hubung annya akibat orang ketiga.

“Dia sudah melakukan apa pun, tetapi pasangannya tetap pergi meninggalkan dia,” kata Imel sang vokalis melalui keterangan resmi, kemarin.

Lagu Ya Sudahlah ditulis Arief yang merupakan bassist dari Ten 2 Five. Proses produksi lagu ini dilakukan secara independen.

“Recording dilakukan sendiri di workshop kita, sedangkan untuk proses mixing dan mastering di lakukan Ardhy gitaris kita,” ujar drumer dari Ten 2 Five, Thomas.

Ten 2 Five mengaku, di tengah pandemi covid-19, mereka berusaha tetap produktif berkarya. Salah satunya membuat acara ngobrol live streaming yang mengajak penggemarnya membahas hal-hal ringan di sekitar mereka. “Ten 2 Five juga sedang sibuk untuk mempersiapkan proyek surprise untuk fan Ten 2 Five, jadi tunggu tanggal mainnya ya,” jelas Arief menambahkan. (Ant/H-3)