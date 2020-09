Billie Eilish Segera Luncurkan Toys Figures

Penyanyi Billie Eilish meluncurkan koleksi mainan terinspirasi dari video musik dari dua single hit miliknya, "Bad Guy" dan "All The Good Girls Go To Hell".

Koleksi mainan berupa toys figures tersebut merupakan kolaborasi Eilish dengan Playmates Toys dan Bravado. Koleksi akan dirilis pada 15 Oktober mendatang di situs resmi Billie Eilish.

Mainan "Bad Guy" berbentuk boneka setinggi 10,5 inci (sekira 2,7 meter) yang menyerupai Eilish mengenakan atasan dan bawahan serba kuning lengkap dengan kotak mainan yang bisa dijadikan backdrop mirip di video musik.

Sementara mainan "All The Good Girls Go To Hell" berupa mainan yang lebih kecil yakni enam inci atau sekira 15 senti meter lengkap dengan sayap yang bisa dicopot.

Koleksi mainan ini dirilis setelah Eilish meluncurkan ukulele kerja sama dengan Fender. Ukulele adalah alat musik pertama yang dimainkan Eilish saat dia berusia enam tahun dengan lagu pertama yang dia pelajari adalah "I Will" dari The Beatles.

Dia lantas menggunakan ukulele untuk lagunya sendiri seperti "Party Favor" dan "8", NME dikutip Senin. (Ant/OL-12)