Lima Fakta Menarik Emmy Awards 2020

Meski diselenggarakan secara virtual, Emmy Awards ke-72 tetap menarik dan mencatatkan beberapa rekor bagi penyelenggaraannya. Apa saja?

Inilah lima fakta ajang penghargaan Television Academy tahun ini.



1. HBO Ungguli Netflix

Dalam pengumuman nominasi pada Juli silam, Netflix memang yang paling banyak mendapatkan nominasi dengan total raihan 160. Sementara, HBO menempel di urutan kedua dengan 107 nominasi.

Namun, pada penyelenggaraan Emmy Awards pada Senin, (21/9) pagi HBO berhasil mengungguli raihan piala dari Netflix. Total, mini seri dan series produksi HBO membawa pulang 30 piala, 11 dari telecast dan 19 dari creative arts. Sementara, Netflix terpaut tujuh piala di belakang HBO dengan total 21 penghargaan, 2 hanya dari telecast dan 19 sisanya dari creative arts. Penyumbang terbanyak untuk HBO berasal dari mini seri Watchmen, dan seri drama Succession.

2. Schitt's Creek Sapu Bersih Kategori Komedi

Sejauh penyelenggaraan Emmy Awards, program yang paling banyak membawa pulang piala di kategori komedi adalah The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime). Dua tahun berturut pada 2018 dan 2019, program itu membawa pulang masing-masing total delapan piala.

Sementara, Schitt’s Creek (POP TV) tahun ini berhasil membawa sembilan piala Emmy. Termasuk sapu bersih dalam kategori telecast yang berlangsung Senin pagi. Mulai dari aktor dan aktris terbaik, aktor dan aktris pendukung terbaik, naskah terbaik, sutradara terbaik, dan series komedi terbaik.

3. Zendaya Jadi yang Paling Muda Menangi Aktris Terbaik

Zendaya mencatatkan rekor dalam penyelenggaraan Emmy Awards 2020. Ia menjadi yang termuda untuk memenangkan aktris terbaik kategori series drama. Kemenangannya itu berkat penampilannya sebagai Rue dalam series Euphoria (HBO).

Sebelumnya, catatan ini dipegang Jodie Comer lewat perannya di Killings Eve. Saat itu, Comer meraih penghargaan aktris terbaik pada penyelenggaraan Emmy tahun lalu. Saat menang, Comer berusia 26 tahun. Pada penyelenggaraan tahun ini, Comer juga dinominasikan untuk aktris terbaik kategori drama.

4. Zendaya Jadi Aktris Kulit Hitam Kedua Menangi Aktris Terbaik

Selain mencatatkan rekor sebagai aktris termuda yang menang di kategori drama untuk aktris terbaik, Zendaya juga mencatatkan rekor lainnya. Ia menjadi aktris kulit hitam kedua yang pernah memenangkan penghargaan ini.

Sebelum Zendaya, aktris kulit hitam yang pertama kali memenangkan kategori ini adalah Viola Davis dalam perannya di How to Get Away With Murder (ABC), pada tahun 2015.

5. Emmy Awards dengan Pemenang Aktor Kulit Hitam Terbanyak

Tahun ini, Emmy Awards juga mencatatkan torehan dengan memenangkan banyak aktor dan aktris kulit hitam. Ada 35 nominasi untuk aktor dan aktris kulit hitam, dan tujuh di antaranya menjadi pemenang. Ini menjadi jumlah kemenangan terbanyak untuk para aktor dan aktris kulit hitam selama penyelenggaraan Emmy.

Sebelumnya, jumlah kemenangan para aktor dan aktris kulit hitam di Emmy tertinggi hanya mencapai total enam kemenangan, pada 2016. Tahun ini, para aktor dan aktris kulit hitam yang memenangi Emmy adalah Regina King (Watchmen), Zendaya (Euphoria), Uzo Aduba (Mrs. America), Yahya Abdul Mateen-II (Watchmen), RuPaul (RuPaul’s Drag Race), ayah dan anak Ron Chepas Jones (This Is Us) dan Jasmine Chepas Jones (#FreeRayShawn). (M-2)