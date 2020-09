Zendaya Jadi Aktris Termuda Pemenang Emmy Awards

Zendaya mencetak rekor baru sejarah Emmy Awards. Pada perhelatan ke-72 ini Zendaya berhasil menyabet piala Aktris Terbaik Drama.

Kemenangan aktris yang juga bermain di Spider-Man: Homecoming (2017) and Spider-Man: Far from Home (2019), diraih lewat nya itu diraih melalui perannya sebagai Rue dalam serial Euphoria. Ia berhasil mengalahkan para aktris top seniornya, seperti Olivia Colman (The Crown), Sandra Oh (Killing Eve), Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), dan Jennifer Aniston (The Morning Show).

Selain lewat Zendaya, Euphoria juga menang di kategori musik dan tata rias terbaik. Kemenangan Euphoria juga menambah koleksi piala Emmy bagi serial produksi HBO, setelah Watchmen dan Succession.

Zendaya memulai karir di dunia hiburan lewat serial Disney Channel, Shake it Up tahun 2010. Setahun setelahnya, ia menjajal menjadi penyanyi lewat single Swag it Out dan Watch Me. (M-1)