IHSG Diperkirakan Menguat Seharian

MENGAWALI perdagangan pekan ini, Senin (21/9) pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dimulai dengan menapaki zona hijau. Berdasarkan pantauan pada pembukaan pukul 09.00 WIB, IHSG naik 0,046% atau 2,32 poin ke level 5,061.54.

IHSG sempat terperosok pada level 5.048 namun dapat bangkit dan berada pada level 5.068 pada sekitar pukul 09.45

Hasil ini juga merupakan kenaikan lanjutan dari penutupan pekan lalu di mana IHSG ditutup menguat atau naik 0,41% atau 20,82 poin ke level 5,059.22.

Riset Valbury Sekuritas memprakirakan IHSG pada perdagangan hari ini akan terus menguat. Penguatan ini pun didasari oleh berbagai sentimen positif baik dari dalam maupun luar negeri.

"Dimulai dari rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar AS, Indeks berjangka Wall Street dalam posisi bergerak menguat dan Saham Asia yang diperkirakan mayoritas menguat," tulis Riset Valbury Sekuritas dari laman resmi.

Lebih lanjut, Sentimen pasar dari luar negeri ditunjukan dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mendukung kesepakatan yang memungkinkan Tiktok terus beroperasi di AS, setelah adanya kesepakatan dengan pemilik TikTok ByteDance, Oracle dan Walmart untuk membuat perusahaan baru yang akan menjalankan operasi TikTok di AS yang disebut TikTok Global.

Trump mengatakan, perusahaan baru itu akan sepenuhnya dikendalikan oleh Oracle dan Walmart. Pemegang saham AS diharapkan untuk mengendalikan 53% TikTok Global.

"Terakhir sentimen yang mendukung ialah harapan Partai Republik dan Demokrat berupaya mencapai kesepakatan untuk memuluskan paket stimulus senilai US$ 2 triliun lebih dan Saham AS pada perdagangan pekan lalu Jumat (18/09) ditutup melemah," pungkasnya. (E-1)