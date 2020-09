Unorthodox Menangi Kategori Penyutradaraan Emmy Awards

MARIA Schrader, sutradara asal Jerman memenangkan Penyutradaraan Terbaik untuk Mini Seri, Film, atau Episode Khusus pada Emmy Awards 2020. Pada perhelatan Piala Emmy ke-72 ini, Schrader menyingkirkan Lynn Shelton (Little Fires Everywhere), Lenny Abrahamson (Normal People), Nicole Kassel, Steph Green, dan Stephen Williams (Watchmen).

Ini menjadi kemenangan pertama Unorthodox dari delapan nominasi yang diraih pada Emmy Awards ke-72. “Terima kasih untuk Anna Winger, creative show yang sudah mengajak saya untuk menyutradarai ini. Terima kasih juga untuk semua tim dan para aktor yang sudah mengizinkan saya untuk kontak secara intim dengan kalian,” kata Schrader dalam pidato kemenangannya di acara yang berlangsung virtual itu.

Unorthodox merupakan serial Jerman-Amerika yang mulai tayang di Netflix 26 Maret 2020. Seri Unorthodox berjudul lengkap Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots yang ditampilkan dalam bahasa Yiddish, yakni bahasa Jerman yang ada di komunitas keturunan Yahudi.

Kisah mini seri itu berdasarkan dari autobiografi penulis Jerman-Amerika, Deborah Feldman yang terbit 2012. Unorthodox diantaranya dibintangi oleh Shira Haas, Amit Rahav, dan Jeff Wilbusch. (M-1)