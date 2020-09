Regina King Menangi Aktris Utama di Emmy Awards

REGINA King memenangi kategori Aktris Terbaik di Serial Mini atau Film, Emmy Awards 2020. Ia berperan sebagai Shira Akbar (Sister King) dalam serial Watchmen. Ini menjadi kategori pertama yang dimenangkan Watchmen dalam ajang Emmy Awards tahun ini. Watchmen mendominasi nominasi Emmy dengan total 26.

Dalam kategori ini, Regina bersaing dengan Shira Haas (Unorthodox), Kerry Washington (Little Fires Everywhere), Cate Blanchett (Mrs. America), dan Octavia Spencer (Self Made).

“Suatu kehormatan bisa berada di nominasi bersama kalian,” kata Regina dalam pidatonya saat menerima piala, Senin, (21/9) waktu Indonesia. Emmy Awards dilangsungkan secara virtual dengan para nomine menyaksikannya dari kediaman dan negara mereka masing-masing.

Sementara Jimmy Kimmel, sang host memandu acara dari Staples Center, Los Angeles, AS.

“Terima kasih Television Academy sudah memilih saya,” lanjut Regina yang pada 2019 memenangkan Oscar untuk kategori Aktris Wanita Pendukung Terbaik. (M-1)