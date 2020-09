Bank DKI Raih 3 Marketeers Award

BANK DKI mendapatkan tiga penghargaan dalam ajang BUMD Marketeers Awards 2020 yang diselenggarakan Mark Plus Inc.

Bank DKI memperoleh penghargaan sebagai the most promising company in entrepreneurial SOE (Gold), marketing 3.0 (Gold) dan strategic marketing (bronze).

Penghargaan diterima secara virtual oleh Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah Bank DKI Babay Parid Wazdi pada Sabtu, (19/9).

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini mengatakan penghargaan ini menjadi penanda kepercayaan pemangku kepen-tingan, termasuk nasabah yang kian meningkat kepada Bank DKI. Di tengah pandemi, perusahaan tidak berhenti untuk berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan perbankan yang memudahkan nasabah dan masyarakat Jakarta.

“Pemberian penghargaan tersebut juga merupakan perwujud an dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta dan Perumda Pasar Jaya sebagai pemegang saham Bank DKI,” kata Herry dilansir dari kete-rangan resmi, Minggu (20/9). (Des/E-1)