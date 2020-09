Seo Ye-Ji Sembuh dari Trauma karena Peran Moon Young

AKTRIS Korea Selatan, Seo Ye-ji, 30, mengaku sembuh dari trauma karena perannya sebagai Go Moon Young dalam drama It’s Okay to Not Be Okay (2020).

Hal itu diungkapkannya dalam wawancara bersama majalah Harper’s Bazaar seperti dilansir Soompi, Sabtu (19/9). “Melalui karakter Go Moon Young, yang menghadapi trauma dan menyembuhkan lukanya, saya pribadi juga mengalami penyembuhan,” beber Seo Ye-ji.

Dalam film itu, ia berperan sebagai Go Moon Young, seorang penulis buku anak-anak yang populer. Masa kecil yang bermasalah membentuknya menjadi pribadi yang sombong, kasar, egois, dan antisosial. Selain Seo Ye-ji, film ini juga diperankan aktor tampan Kim Soo-hyun.

Seusai syuting yang dilakukan berbulan-bulan itu, Seo Ye-ji tak menampik kemungkinan jika karakter Go Moon Young masih melekat di dalam dirinya. “Saya pikir dia bakal tetap menjadi kenangan saya sebagai karakter yang terus tumbuh,” kata Seo Ye-ji.

Kendati merasa disembuhkan dari trauma, Seo Ye-ji tidak memiliki pengalaman serupa dengan buku cerita dalam drama tersebut. Seo Ye-ji sempat berkuliah di jurusan Jurnalisme di Universitas Complutense Madrid, Spanyol. Karier di dunia film diawalinya dalam sitkom Potato Star (2013) diikuti dengan peran utamanya dalam drama sejarah The Night Watchman’s Journal (2014). (Medcom.id/H-2)