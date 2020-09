Ray White Gelar Acara Penghargaan Secara Virtual

PERUSAHAAN agen properti global asal Australia Ray White menyelenggarakan 'National & Regional Biannual Ray White Awards 2020' yang pertama kalinya diselenggarakan secara virtual dan disiarkan secara langsung di jejaring sosial Youtube.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Ray White dalam memberikan apresiasi pada marketing agent yang telah sukses meraih pencapaian terbaiknya di Semester I tahun 2020 di tengah pandemi global covid-19.

Kegiatan Biannual Awards 2020 diikuti oleh CEO Ray White Indonesia (RWI) Johann Boyke Nurtanio, Principals Marketing dari kantor-kantor Ray White di seluruh Indonesia, serta CEO Loan Market Indonesia Sari Dewi secara serentak melalui aplikasi video conference, Jumat (18/9).

Pada perhelatan Biannual tahun ini, Ray White Indonesia telah memilih 12 kategori penghargaan terbaik, diantaranya:

- Top Vendor Partnership Advertisement

- Top 3 Open House, Administrator of the Biannual

- Top Lister, Rookie of the Biannual

- Top 5 Marketing Executive Based on Number of Leasing

- Top Marketing Executive Based on Commission of Leasing

- Top 15 Marketing Executives Based on Number of Sales

- Top 5 Selling Principals/Managers

- Top 15 Marketing Executives Based on Commissions

- Top 5 Botabek Offices dan Top OneSystem User

Selama 23 tahun Ray White Indonesia terus berupaya mengembangkan bisnis dan memberikan informasi properti lengkap sesuai kebutuhan klien, didukung oleh tim marketing executive yang solid dan kompeten di bidangnya. Ray White Indonesia telah memiliki 175 jaringan kantor yang tersebar di 25 kota besar di 17 provinsi di Indonesia melalui service excellence dari 5,000 Marketing Executives.

Ray White sendiri telah hadir di industri properti global selama lebih dari 118 tahun, dan hadir di lebih dari 1.000 kantor individual di seluruh Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Hongkong, Timur Tengah, Amerika Serikat dan khususnya di Indonesia sejak tahun 1997.



Johann Boyke Nurtanio menjelaskan bahwa kehadiran Ray White di Indonesia diharapkan dapat memberikan solusi dalam mencari dan menjual properti secara aman dan profesional. Perusahaan juga berharap dapat terus berkontribusi dalam mendukung perekonomian Indonesia dan sebagai agen properti terpercaya.

"Berbekal pada tim yang solid, dan sebagai competition creator kami percaya bahwa Ray White Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara maksimal dan menyeluruh. Hal itu tentunya sejalan dengan value dari Ray White group yaitu: We seek to be proud of every transaction,” tutup Johann. (S-4)