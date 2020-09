Indra Lesmana Rilis Album Baru

MUSISI jazz Indra Lesmana kembali melalui album terbaru bertajuk Sleepless Nights, yang menghadirkan sentuhan jazz dengan nuansa lo-fi.

Sejak merilis album pertamanya pada 1978, ini adalah album vokal pertama Indra yang seluruh materi lagunya merupakan lagu jazz standar.

"Lagu-lagu yang terdapat dalam album ini adalah beberapa dari lagu jazz standard yang kerap saya dengarkan bersama orangtua sejak saya kecil hingga keluarga saya sekarang," kata Indra melalui keterangan resmi, Minggu (20/9).

"Perjalanan karya-karya musik ini telah melintasi waktu dan menyentuh begitu banyak generasi. Untuk saya pribadi, memainkan kembali karya-karya ini sedianya menjadi salah satu bentuk apresiasi dan penghargaan saya kepada para penciptanya," tambahnya.

Berbeda dengan album-album produksi sebelumnya, pada album Sleepless Nights, Indra menghadirkan jazz dengan sentuhan Lo-fi.

Keseluruhan produksi musik dikerjakan Indra Lesmana sendiri, termasuk di antaranya dalam membuat aransemen musik, memainkan dan merekam seluruh instrumen keyboards, gitar, saxophone, menyanyikan seluruh lagu hingga proses mixing dan mastering.

Menurut dia, situasi pandemi menjadi hal yang cukup menantang bagi semua orang, termasuk praktisi musik, karena harus berkreasi secara mandiri dari rumah.

"Selama masa karantina, saya melanjutkan kemampuan bermusik saya dan berkreasi di rumah secara mandiri," kata Indra.

"Semula, saya mencoba merancang musik yang sekiranya dapat menemani anak-anak saya belajar. Kemudian saya memutuskan untuk menggarap beberapa lagu ballad jazz standard dengan sentuhan lo-fi," imbuhnya.

Indra pun berharap karya ini dapat menjadi kontribusi dan inspirasi yang positif dan dapat menghibur, pecinta musik lintas generasi dan juga para pecinta musik yang tengah dalam masa pemulihan dan juga tenaga medis yang kiranya menggemari jenis musik ini.

Sleepless Nights yang merupakan album solo Indra ke-27 ini terdiri dari delapan buah lagu, dengan enam di antaranya merupakan lagu-lagu jazz standards.

Lagu-lagu tersebut adalah It Could Happen To You, You Don't Know What Love Is, What Are You Doing The Rest Of Your Life, But Beautiful, Someone To Watch Over Me, dan The Nearness Of You.

Album itu tersedia di gerai musik digital seperti iTunes, Apple Music, Spotify, YouTube Music, dan Joox. (Ant/OL-1)