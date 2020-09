Film Terbaru Ben 10 Hadir di Cartoon Network 10 Oktober

SELURUH galaksi akan terdiam ketika Ben 10 dari Cartoon Network mengambil alih layar tepat pukul 9.00 WIB dengan panayangan perdana Ben 10 vs The Universe: The Movie di seluruh dunia pada Sabtu (10/10).

Para penggemar tayangan yang meraih Emmy Award itu dapat menonton film paling ditunggu di Cartoon Network, juga saluran WarnerMedia, HBO, HBO Family, Boomerang, dan Warner TV, juga melalui layanan streaming HBO GO.

Film TV sarat aksi ini menceritakan tentang suatu kegemparan dari masa lalu Ben yang kembali untuk merusak Tim Tennyson dan planet Bumi. Hal itu memaksa Ben melakukan perjalanan lintas galaksi untuk menyelamatkan dunia.

Sementara itu, Gwen dan Kakek Max bekerja sama membantu melindungi dunia selama Ben pergi. Tetapi ketika pahlawan cilik kita kebingungan menghadapi para penjahat di luar angkasa, Ben harus mencari cara untuk kembali ke Bumi dan membantu menyelamatkannya!

Menjelang pemutaran perdananya, para penggemar loyal Ben 10 dapat menikmati sejumlah kenangan bersama episode Ben 10 “Power of 10” yang tayang setiap Sabtu.

Melihat dan mengingat kembali bagaimana episode luar biasa ini akan membawa kamu ke momen-momen memukau berhadapan dengan beberapa musuh kuat Ben 10 termasuk Kevin 11, Steam Smythe, dan Vilgax, alien sang panglima perang antargalaksi.

Serial Ben 10 diproduksi Cartoon Network Studios juga diciptakan dan dengan executive producer Man of Action Entertainment (Big Hero 6, Generator Rex), bersama John Fang (Mixels, Generator Rex) sebagai executive producer.

Para penggemar yang ingin memulai misi menegangkan bersama Ben 10 juga dapat berpatisipasi di Ben 10 Fan Challenge secara daring. Dimulai dengan membangun pertempuran Ben 10 yang epik untuk mencari gambar GIF animasi tersembunyi di Ben 10 microsite, mereka harus menyelesaikan tantangan labirin untuk mendapatkan hadiah berupa Ben 10 Watch Party Pack yang dapat diunduh. Untuk selengkapnya kunjungi Ben 10 microsite: https://ben10.cartoonnetworkasia.com/. (RO/OL-1)