Penemuan Sperma Hewan Tertua

TIM ahli paleontologi baru-baru ini menemukan sperma hewan tertua, yaitu sekitar 100 juta tahun lalu dari zaman dinosaurus. Tersimpan dalam getah pohon, sperma hewan ostracod dari keluarga udang itu ditemukan di sebuah tambang di utara Myanmar.

Sebelum penemuan ini, sperma tertua yang dikonfirmasi berasal dari sekitar 50 juta tahun lalu, yakni dari kepompong cacing dari Antartika.

He Wang, seorang peneliti dari Chinese Academy of Science, menggunakan bantuan komputer untuk merekonstruksi penemuan itu. Hasilnya dikirim kepada Renate Matzke-Karasz selaku paleontolog dan pakar ostracod di Ludwig Maximilian University, Jerman. “Saya langsung memberinya ucapan selamat karena telah berhasil merekonstruksi sperma hewan tertua,” ujar Matzke-Karasz. Penemuan ini pun dimuat di jurnal Proceedings of the Royal Academy. (Live Science/Hym/X-11)