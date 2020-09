Anies: Vaksin Amerika Siap Kuartal 3 2021 , Indonesia Lain Cerita

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan wabah covid-19 masih panjang. Penanganan wabah masih harus terus dilakukan karena hingga kini belum ada kejelasan mengenai vaksin covid-19.

Hal itu disampaikan Anies dalam peluncuran buku Dedengkot Betawi yang dilakukan secara virtual, Sabtu (19/9).

"Kita juga melihat di sini ada masalah dan tantangan. Covid ini sampai sekarang belum kelihatan ujungnya. Belum kelihatan kapan selesainya," kata Anies.

Ia menjelaskan pada Jumat malam (18/9) menyaksikan pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktur Pusat Pengendalian Penyakit Menular atau Center for Disease Control And Prevention (CDC) Amerika Serikat Robert Redfield yang mengatakan vaksin covid-19 di Amerika Serikat baru akan selesai pada kuartal ketiga 2021 dan bisa diinjeksikan ke seluruh warga AS hingga 2022.

Baca juga : Disnaker Tutup Sementara 37 Perusahaan

"Dan di depan senat Amerika itu dia mengatakan bahwa vaksin di Amerika baru siap sekitar kuartal ketiga 2021. Dan kemudian baru bisa dipakai untuk seluruh warga tuntas pertengahan 2022. Itu kesaksian kepala pusat pengendalian penyakit menular yang sangat tersohor di seluruh dunia. Dan dia mengatakan bahwa di Amerika baru siap, kuartal ketiga tahun 2021. Itu amerika, bukan Indonesia. Nanti indonesia lain cerita. Kita lihat nanti," jelasnya.

Untuk itu, ia meminta seluruh warga menyiapkan diri secara fisik dan mental untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sampai Indonesia siap memiliki vaksin.

"Tapi saya ingin mengatakan kepada semua, bahwa kita harus punya stamina agak panjang. Kita harus punya kemampuan untuk siap menghadapi, ini bukan jangkanya pendek. Karena itu mari kita sama-sama mengajak semuanya untuk menjaga protokol kesehatan dalam arti yang sesungguhnya," tandasnya.(OL-7)