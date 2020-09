Bank Mandiri Gandeng BenihBaik.com Lelang E-Money Limited Edition

Bank Mandiri ingin terus menghadirkan senyum di wajah masyarakat Indonesia melalui aktivitas bisnis dan sosial. Kali ini, Bank Mandiri bekerjasama dengan BenihBaik.com menyelenggarakan lelang e-money seri “Masterpiece in the Making” yang hanya dicetak sebanyak 3 set (Very Limited Edition), dimana hasil lelang akan di tambahkan dana donasi sebesar Rp75 juta per set kartunya, sehingga total dana donasi yang ditambahkan Bank Mandiri adalah sebesar Rp225 juta, untuk kemudian Dana Donasi ini akan diserahkan kepada Yayasan Kanker Indonesia (YKI) dan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI).

Lelang e-money edisi khusus bertema “Masterpiece in The Making” itu sendiri dilakukan secara virtual dan dapat diikuti seluruh masyarakat dengan cara mengklik tautan

https://lelangkebaikan.benihbaik.com/

Menurut Corporate Secretary Bank Mandiri Rully Setiawan, pelaksanaan event dimaksud merupakan salah satu implementasi kepedulian sosial Bank Mandiri kepada masyarakat Indonesia, khususnya para penderita kanker.

“Melalui event lelang ini, kami ingin mengajak masyarakat luas untuk peduli dan memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang menderita kanker, apalagi dalam suasana keprihatinan akibat pandemi covid-19 saat ini. Harapannya, bantuan ini akan dapat memberikan motivasi dan asa kepada para penderita untuk bisa meraih kesembuhan,” kata Rully.

Sementara itu, Senior Vice President Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi mengatakan, mekanisme lelang terbuka Mandiri e-money untuk menghimpun dana sosial ini dipilih mengingat produk ini telah cukup diterima masyarakat sebagai alat pembayaran yang simple, praktis dan handal.

“Dalam pemilihan desain kartu e-money edisi khusus ini, kami berkomunikasi dengan BenihBaik.com untuk mencari tema yang sesuai dengan kampanye hidup sehat untuk mencegah kanker.,” katanya

Dia menambahkan, tiga kartu emoney edisi khusus yang dilelang merupakan bagian dari total 21,8 juta kartu yang telah diterbitkan Bank Mandiri untuk membantu masyarakat bertransaksi. Dari jumlah tersebut, pihaknya mencatat adanya 541 juta transaksi finansial yang menggunakan Mandiri e-money senilai Rp 8,6 trilliun di tahun 2020

Sedangkan Founder BenihBaik.com Andy F Noya mengatakan, pihaknya menyambut baik inisiatif yang terjalin dengan Bank Mandiri dan dalam aksi lelang virtual untuk penderita kanker ini.

“Dalam kesempatan ini, kami ingin menularkan semangat dan inisiatif sosial ini kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat ikut melakukan hal serupa,” katanya.

Dalam kesempatan itu, seorang survivor kanker serviks stadium 4B, Haryati Lawidjaja memberikan testimoni mengenai perjuangan penderita kanker. Fey, begitu panggilannya, mengutip data statistik

pada Oktober 2016 yang menyebutkan bahwa peluang hidup nya sangat kecil, hanya 15%-18%. Namun delapan bulan kemudian, Juni 2017, dia dinyatakan sembuh total dari kanker. Dia berhasil mengubah kesakitan dan kegelapan kanker menjadi kekuatan dan berkat tak terhingga untuk dirinya.

"Fey bagi BenihBaik.com adalah secercah harapan. Tidak banyak orang yang bisa berdamai dengan sakitnya. Tapi apa yang dilakukan Fey ini bisa menjadi inspirasi, sakit yang dialaminya menjadi bahan bakar untuk dirinya menjadi peka dan mengasihi orang lain," kata Andy F Noya.