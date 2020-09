Pesan Kopi dan Toast Janji Jiwa Kini Lebih Mudah

Jiwa Group merilis “Jiwa+”, sebuah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah #temansejiwa dalam melakukan pemesanan Kopi Janji Jiwa dan Jiwa Toast. Dengan aplikasi yang bernama Jiwa+ ini interaksi #temansejiwa dengan brand semakin dekat.



"Manfaat yang paling terasa dari Jiwa+ selain dari sisi efisiensi dan efektifitas adalah #temansejiwa bisa merasakan customer experience, aplikasi yang dibuat dengan konsep fun dan easy to use membuat interaksi #temansejiwa dengan brand semakin dekat," kata CEO & Founder Jiwa Group, Billy Kurniawan.



Aplikasi yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store per tanggal 16 September 2020 membuat pelanggan Janji Jiwa yang disebut #temansejiwa dapat melakukan pemesanan produk lebih mudah dengan dua metode.



Metode pertama adalah pick up atau ambil sendiri, kemudian metode delivery oder atau pesan antar.



Pemesanan lewat aplikasi Jiwa+ otomatis akan dihubungkan ke gerai dengan lokasi terdekat dari konsumen berada. Hal ini didukung oleh teknologi GPS (Global Positioning System).(RO)