Pangsa Pasar Suzuki Terus Menguat di Periode Januari-Agustus

DI tengah pasar otomotif yang lesu akibat dampak pandemi covid-19, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) tetap optimistis. SIS melaporkan bahwa sepanjang periode Januari-Agustus 2020 ini perusahaannya berhasil meningkatkan pangsa pasar.

Suzuki Indonesia berhasil mencatatkan peningkatan market share tertinggi di pasar mobil nasional sebesar 2,6% secara year-on-year (YoY), dari 9,82% di periode Januari-Agustus 2019 menjadi 12,42% pada Januari-Agustus 2020 untuk penjualan ritel.

Pertumbuhan pangsa pasar Suzuki ini ditopang oleh tingginya penjualan New Carry Pick Up mencapai 23.856 unit yang berkontribusi 53% terhadap penjualan ritel nasional Suzuki. Pangsa pasar New Carry Pick Up periode Januari-Agustus 2020 juga terbukti naik 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 61%.

Bahkan pada Agustus 2020, New Carry Pick Up sempat menjadi mobil terlaris di Indonesia dengan penjualan ritel sebanyak 3.111 unit. Dengan angka itu pikap produksi dalam negeri ini berhasil menguasai 66% pangsa pasar low pick up.

4W Marketing Director SIS Donny Saputra menerangkan bahwa persaingan di pasar otomotif semakin ketat karena pasar mulai tumbuh kembali setelah sempat melemah. “Di tahun ini, pasar otomotif Indonesia cukup ketat dan menantang, namun kami berusaha untuk terus memberikan produk dan pelayanan terbaik meskipun dalam kondisi pandemi covid-19," ujar Donny.

Peningkatan pangsa pasar Suzuki yang didorong oleh New Carry Pick Up menurut Donny, membuktikan bahwa Suzuki menawarkan produk yang unggul dan sesuai kebutuhan masyarakat sehingga tetap menjadi pilihan pelanggan dalam kondisi apapun.

Selain New Carry Pick Up, All New Ertiga menjadi produk lokal berikutnya yang mendukung peningkatan penjualan Suzuki dengan kontribusi 6.870 unit atau sekitar 15%, disusul Suzuki XL7 sejumlah 5.095 unit atau 11%.

Model-model unggulan Suzuki lainnya seperti Karimun Wagon R, New Ignis, New Baleno, dan Jimny juga berkontribusi positif terhadap total penjualan ritel selama tahun 2020.

Pada Agustus lalu, data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) mencatatkan angka penjualan ritel otomotif nasional sebesar 37.655 unit. Suzuki sendiri berhasil mencatatkan kontribusi yang positif dengan pangsa pasar mencapai 14% atau 5.259 unit.

“Peningkatan pangsa pasar ini mendorong kami untuk terus berkontribusi terhadap pasar otomotif dan juga perekonomian nasional dengan menghadirkan produk berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia baik untuk mendukung usaha ataupun kebutuhan keluarga,” tutup Donny. (S-4)