Pertamina Trans Raih Penghargaan dalam BUMN Marketeers Award 2020

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) meraih penghargaan Bronze Winner dalam ajang Sabet Award BUMN Marketeers Awards 2020 untuk kategori Anak Perusahaan.

Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak dalam bisnis penyediaan jasa pelayanan sektor energi, maritm dan logistik itu dinilai memiliki inovasi dalam strategic marketing sehingga layak disematkan sebagai salah satu The Most Promising Company in Strategic Marketing.

Acara yang diselenggarakan secara Online dan Offline itu menghadirkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Memasukitahun ke-8 kali ini BUMN Marketeers Awards 2020 mengangkat tema “Percepatan Transformasi Digital” dengan diikuti 43 Perusahaan, yaitu BUMN dan Anak Perusahaan BUMN.

Dalam sambutannya Menteri Erick menyampaikan bahwa perusahaan pelat merah tidak hanya ditugaskan untuk mencari keuntungan, namun juga diberi tugas mengabdi dengan memberikan kontribusi nyata bagi pada kehidupan bangsa.

BUMN sebagai salah satu pilar pembangunan Indonesia, kata Erick, harus menunjukan kreatifitas, inovasi, enterpreneurship, dan leadership untuk membantu mengatasi dampak dari krisis kesehatan dan ekonomi yang disebabkan pandemi covid-19

Direktur Pemasaran PT Pertamina Trans Kontinental, Arsono Kuswardanu mengucapkan terimakasih ataspenghargaan yang diterima kepada penyelenggara BUMN Marketeers Awards 2020. “Penghargaan ini menjadi energi tambahan bagi kami untuk terus berkembang dan berinovasi dalam upaya mencapai visi menjadi perusahaan jasa maritim yang terintegritasi dengan skala global pada tahun 2026,” ujar Arsono.

Penghargaan itu juga menjadi hadiah bagi PTK yang baru saja memasuki usia ke-51nya. Dalam menjalankan aktivitasbisnisnya, PTK berorientasi pada aspek HSE, kehandalan operasional dan mengutamakan kepuasan pelanggan.