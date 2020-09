Akhir Bulan, Disneyland Tokyo Buka Area Beauty and the Beast

OPERATOR Oriental Land Co memastikan publik bisa segera menikmati area baru Disneyland Tokyo, Jepang, yang menghadirkan atraksi dari film Beauty and the Beast mulai 28 September.

Pembukaan yang dinantikan ini sempat tertunda lima bulan akibat pandemi covid-19. Operator mengatakan mereka akan menerapkan protokol kesehatan termasuk membatasi jumlah pengunjung di masa depan.

Area baru ini menempati sekitar 4,7 hektare taman Disneyland yang terletak di Urayasu, dekat Tokyo, yang menghadirkan kastil setinggi 30 meter sebagai salah satu atraksi. Pembangunan area ini dimulai pada 2017.

Di Florida, Amerika Serikat, taman hiburan Walt Disney World memutuskan mengurangi jam operasional di keempat taman hiburannya pada Agustus lalu.

Setelah berbulan-bulan ditutup karena pandemi covid-19, Walt Disney World memulai pembukaan kembali bertahap pada pertengahan Juli dengan peraturan wajib mengenakan masker untuk pengunjung dan staf, serta langkah-langkah keamanan lainnya seperti jarak sosial dan peningkatan sterilisasi dan persyaratan pembersihan.(Ant/OL-5)