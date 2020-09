Juventus Akhiri Kontrak dengan Higuain

JUARA Serie A Liga Italia, Juventus, Kamis (17/9) mengkonfirmasi mereka telah memutuskan kontrak striker Argentina Gonzalo Higuain dengan persetujuan bersama. Mantan penyerang Real Madrid dan Napoli tersebut dilaporkan akan bergabung dengan franchise Major League Soccer David Beckham, Inter Miami.

"Operasi ini menimbulkan dampak ekonomi negatif sekitar 18,3 juta euro pada keuangan 2019/2020 karena pencatatan nilai sisa hak pendaftaran pemain," kata Juventus dalam sebuah pernyataan.

Juventus membayar klausul pelepasan 90 juta euro untuk mengontrak Higuain dari Napoli pada 2016. Higuain sempat dipinjamkan ke AC Milan dan Chelsea namun gagal tampil mengesankan sebelum kembali ke Turin musim lalu.

Pemain berusia 32 tahun sebelumnya telah diberitahu pelatih baru Juventu Andrea Pirlo bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari rencana juara Serie A sembilan kali itu. "Dia adalah seorang juara yang hebat, pemain yang hebat tetapi siklusnya sudah berakhir," kata Pirlo saat tiba di Turin.

"Kami saling memandang, kami berbicara dan kami membuat keputusan ini. Aku sangat mengaguminya, tapi kami telah memutuskan bahwa jalannya akan terpisah," ungkap Pirlo.

Untuk mengisi tempat di lini depan, Juventus telah mendatangkan Edin Dzeko dari AS Roma. Striker asal Bosnia itu dibeli Juventus dari AS Roma dengan harga US$ 19 juta. (AFP/R-1)