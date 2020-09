Gisella Anastasia Tertolong karena Menang Kuis

PENYANYI juga aktris Gisella Anastasia, 29, termasuk peringkat 10 besar selebritas Indonesia dengan pengikut terbanyak di Instagram.

Pada Kamis, 17 September 2020, jumlah pengikut Gisel bahkan sudah mencapai 30 juta akun, mengalahkan penyanyi Raisa Andriana. Jebolan ajang pencarian bakat Indonesia Idol itu memang tahu betul bagaimana memanfaatkan akun medsosnya.

Ia kerap mengunggah kesehariannya bersama putri semata wayangnya, Gempita Nora Marten, sekaligus memamerkan produk-produk endorse-nya. Selain menyanyi dan bermain peran di sejumlah film, Gisel juga mengelola sejumlah bisnis, dari kafe, minuman boba, kue, kosmetik, hingga fesyen.

Tak mengherankan jika kekayaan yang dimiliki Gisel bisa melebihi rata-rata penyanyi lain. Namun, siapa nyana, di awal kariernya Gisel pernah hampir kehabisan uang. Kenangan masa lalunya itu ia bagikan saat menjadi bintang tamu di Youtube Daniel Mananta Network, Rabu (16/9).

“ATM cuma isi sejuta, paniklah pada masa itu kos-kosan di Jakarta harganya sudah berapa,” tutur Gisel.

Gisel mengaku bukan kebiasaannya meminjam uang. Meski memiliki kekasih yang disebut berkelimpahan, Gisel tetap enggan mengutang. Sampai akhirnya, Gisel ditawari ikut dalam acara kuis Who Wants to Be A Millionaire khusus para figur publik. Gisel berhasil membawa pulang puluhan juta rupiah untuk bertahan hidup.

“Aku menang dong pulang dapat Rp30 juta. Di saat uang aku tinggal Rp1 juta terus dapat Rp30 juta, buat aku itu beberapa bulan lagi bisa perpanjang,” kenang Gisel.



Sesali perceraian

Gisel mengaku dirinya lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan menemukan kedamaian. Ia banyak bersyukur atas hidupnya yang ternyata tak pernah berkekurangan.

“Baru sadar sekarang bahwa gila, ya, aku enggak pernah minta, aku dikasih, loh, aku disediain enggak pernah dibiarin sampai kekurangan,” kata Gisel yang bercerai dengan Gading Marten pada 2019.

Sebagai refleksi hidupnya, Gisel juga mengakui bahwa bercerai dengan Gading adalah keputusan salah. “Itu keputusan salah yang aku ambil yang enggak nanya dulu, mengonfirmasi sendiri dengan pengetahuan aku, ego,” ujarnya.

Ia merasakan hal yang tidak menyenangkan selepas bercerai dari Gading. Ada perasaan bersalah yang menghantui kepada pihak keluarga juga kepada putrinya. “Enggak enak rasanya,” kata Gisel kepada Daniel.

Perceraian Gading dan Gisel memang membuat banyak pihak terkejut. Selama ini, keduanya dianggap sebagai pasangan yang sangat harmonis dan jarang diterpa isu tak sedap. Pascaperceraian itu, Gisel pun berkonsultasi dengan psikolog.

Ia menyadari bahwa apa yang terjadi hari ini adalah dampak dari masa lalunya. “Aku tuh kurang sosok ayah dari kecil. Bapak ada, cuma kan ya sibuk dengan urusannya sendiri, kerja,” ungkapnya.

Namun, akhirnya Gisel menyadari bahwa tak seharusnya masa lalu yang disalahkan. Untuk masa depannya dan Gempi, ia pun mengambil pelajaran berharga dari serpihan masa lalunya itu demi berubah menjadi sosok yang lebih baik. (Medcom.id/H-2)