Awal Sempurna Nadal

PETENIS nomor dua dunia Rafael Nadal memulai pertandingan level tur pertama dengan sempurna di lapangan tanah liat yang menjadi favoritnya.

Petenis kidal Spanyol itu kembali mengayun raket setelah 200 hari absen dari laga level tur dengan menyingkirkan rekan senegaranya Pablo Carreno Busta di babak kedua turnamen Italia Terbuka, kemarin.

Nadal memperpanjang rekor head-to-head 6-0 atasBusta dalam kemenangan 6-1, 6-1 selama 73 menit di Foro Italico, Roma. Ini aksi pertama Nadal sejak 29 Februari, ketika ia merebut trofi tingkat tur ke-85 dalam kariernya di Acapulco, Meksiko.

“Saya memainkan pertandingan yang bagus, mungkin dia (Busta) sedikit lelah setelah menjalani pertandingan di New York (AS Terbuka). Itu adalah awal yang sempurna bagi saya, dan saya tidak menyangka akan bermain sebaik itu,” kata Nadal yang telah sembilan kali memenangi Italia Terbuka.

“Senang bisa kembali ke tur, namun bermain tanpa penonton tentu bukan perasaan yang terbaik,” kata Nadal selepas mengalahkan Busta yang mampu mencapai semifinal di grand slam AS Terbuka, pekan lalu.

Bintang tenis berusia 33 tahun, yang memiliki rekor kemenangan 62-6 di Roma, sedang berusaha untuk merebut gelar ATP Master 1000 ke-36 tahun ini. Pada putaran ketiga Nadal selanjutnya akan melawan antara unggulan 13 Milos Raonic dan Dusan Lajovic.

Saat menghadapi Busta, Nadal membuat break di gim keempat untuk memimpin 3-1. Nadal kemudian tidak terkalahkan dan memenangi 10 poin terakhir di set pembuka untuk mengamankan keunggulan atas Carreno Busta.

Petenis berusia 29 tahun yang menempati peringkat 18 dunia itu kewalahan menerima bola dari Nadal di lapangan tanah liat, setelah dia bermain di dua turnamen lapangan keras. Set kedua, Nadal pemilik 19 gelar grand slam tampil lebih dominan dengan membuat 20 pukulan winner. Sebaliknya, Carrreno Busta kehilangan poin karena 28 kali melakukan unforced error.

Sementara itu, kejutan terjadi ketika petenis muda Italia Jannik Sinner mendepak unggulan ketiga Stefanos Tsitsipas dengan menang 6-1, 6-7 (9/11), 6-2, kemarin. Sinner membalas kekalahan di putaran pertama pada ajang yang sama, tahun lalu.

Sinner yang masih berusia 19 tahun, memimpin 6-1, 5-2 sebelum Tsitsipas melakukan comeback dan menyelamatkan match point di tiebreak. Namun, Sinner kembali meraih kemenangan di set penentu saat Tsitsipas membuat 58 kesalahan sendiri. Sinner selanjutnya akan menghadapi petenis Bulgaria Grigor Dimitrov, yang mengalahkan Yoshihito Nishioka 6-1 6-0.



Singkirkan Venus

Di bagian putri, finalis grand slam AS Terbuka Victoria Azarenka asal Belarus menyingkirkan Venus Williams (AS) dengan 7-6 (7/9), 6-2.

Azarenka melenggang ke babak ketiga untuk menantang unggulan ketiga asal AS, Sofia Kenin. Azarenka mengaku tidak kesulitan tampil di lapangan tanah liat, setelah memenangi turnamen lapangan keras Western And Southern serta kalah di final AS Terbuka yang juga menggunakan lapangan keras.

“Permukaan yang berbeda pasti menantang, tetapi saya merasa saya beradaptasi dengan sangat baik,” kata Azarenka.

Hasil lain, juara dua kali Elina Svitolina (Ukraina) unggul dua set langsung atas Anastasia Pavlyuchenkova 6-3, 7-6 (7/4). Melaju pula juara bertahan Karolina Pliskova (Rep Ceko) setelah menyisihkan rekan senegaranya Barbora Strycova dengan dua set langsung 6-3, 6-3 untuk lolos ke babak ketiga. (ATPTour/WTA/AFP/R-2)