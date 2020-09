Sinar Mas Land Rilis Tempat Usaha Bergaya Milenial

SINAR Mas Land kembali memperkenalkan ruko teranyar bernama YC Hub. Hal itu dilakukan setelah rumah toko (ruko) Loka 65 dan 92 Avenix di BSD City, yang habis terjual sebelum peluncuran resmi menandakan minat pasar terhadap sebuah tempat usaha di bawah harga Rp1,5 miliar masih tinggi.

Ruko tersebut dirancang untuk menjadi meeting point atau tempat berkumpul kawula muda (youth community hub), dengan desain bangunan milenial berkonsep industrial rustic. Ruko YC Hub merupakan bagian dari hype community complex yang tahun ini diperkenalkan oleh Sinar Mas Land.

Keunggulan utama ruko YC Hub yaitu lokasinya yang tepat berada di seberang Digital Hub.

Seperti diketahui, Digital Hub di BSD City merupakan kawasan seluas 26 hektare yang didedikasikan sebagai Silicon Valley Indonesia dengan infrastruktur canggih untuk mendukung perusahaan teknologi.

Saat ini sejumlah perusahan yang bergerak di bidang teknologi informasi (TI) telah berkantor di kawasan BSD City, seperti Co Hive, Orami, 99.Co, Grab, dan VOffice. Beberapa institusi pendidikan di bidang coding juga telah hadir di BSD City, seperti Apple Developer Academy, AWS Academy, Creative Nest Indonesia, Binar Academy, Techpolitan, dan Purwadhika.

CEO Commercial BSD City Sinar Mas Land, Anna Budiman menjelaskan bahwa kebanyakan generasi milenial bekerja di perusahaan start-up, e-commerce, dan terknologi informasi. Oleh sebab itu, kehadiran ruko YC Hub sangat cocok dengan komunitas generasi muda yang bekerja di kawasan perkantoran Green Office Park dan Digital Hub yang dihuni berbagai perusahaan multinasional.

Ruko YC Hub dikelilingi apartemen dan perumahan. Ruko tersebut dekat dengan dua apartemen unggulan dari BSD City, yakni Casa de Parco yang memiliki 1.763 unit dan Saveria 649 unit.

Perumahan yang dekat dengan ruko itu, yakni Caspia & The Icon Residential yang terdiri dari 2.768 unit dan The Avani Residential 1.109 unit. Tidak jauh juga dari lokasi ruko terdapat AEON Mall, ICE, Unika Atma Jaya yang saat ini memiliki 2.000 mahasiswa, Universitas Prasetiya Mulya dan The Breeze.

Menilik data dari Facebook Analytic, terdapat 71 ribu anak muda berusia 18-30 tahun dalam radius 1,6 kilometer dari lokasi ruko. Singkat kata, pasar kaum muda dan keluarga muda di sekitar ruko terbilang besar.

Yang tak kalah penting, akses transportasinya yang mudah. Kawasan hunian di BSD City saat ini sangat mudah diakses melalui beragam moda transportasi, baik milik pribadi maupun publik yang telah terintegrasi dengan baik. Pengguna transportasi publik tidak perlu khawatir karena kereta rel listrik (KRL) commuter line dapat diakses melalui Stasiun Rawabuntu, Serpong, dan Cisauk di BSD City untuk menjangkau berbagai destinasi di Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya. BSD City juga memiliki akses langsung ke tol Kebon Jeruk-BSD City dan tol Pondok Indah-BSD City yang terkoneksi dengan Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan tol Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Akses tersebut juga akan dilengkapi dengan tol Balaraja-Tigaraksa.

Harga jual ruko YC Hub per unit mulai dari Rp1,3 miliar. YC Hub menawarkan dua tipe ruko, yakni dua lantai dan tiga lantai dengan luas tanah mulai dari 4x8 dan 5x8 meter persegi.

Konsumen juga diberikan kemudahan dalam pilihan metode pembayaran yaitu tunai keras promo cicil bertahap 24 kali ke pengembang atau tunai keras promo uang muka (DP) 15% cicil 15x lalu sisanya 85% pelunasan tunai atau KPR. (S-1)