WHO: Satu dari Tujuh Kasus Covid-19 Terjadi pada Petugas Kesehatan

Satu dari tujuh kasus covid-19 yang dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terjadi pada petugas kesehatan dan di beberapa negara angkanya meningkat menjadi satu dari tiga petugas, kata badan itu pada Kamis (17/9).

WHO menyeru agar petugas medis garis depan diberikan peralatan pelindung untuk mencegah mereka terinfeksi virus korona baru, dan berpotensi menyebarkannya ke pasien dan keluarga mereka. "Secara global sekitar 14% kasus covid-19 yang dilaporkan ke WHO terjadi di antara petugas kesehatan dan di beberapa negara sebanyak 35%," kata direktur jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dia menambahkan data terbatas dan sulit untuk mengetahui apakah orang terinfeksi di tempat kerja atau di komunitas mereka.

Tedros berpidato dalam konferensi pers untuk memperingati Hari Keselamatan Pasien Sedunia, di saat jumlah orang yang dilaporkan terinfeksi virus corona mendekati 30 juta, dengan 938.291 kematian, menurut hitungan Reuters. “Bukan hanya risiko infeksi. Setiap hari, petugas kesehatan terkena stres, kelelahan, stigma, diskriminasi bahkan aksi kekerasan,” tambahnya. (Ant/OL-12)