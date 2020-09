Penjualan Mobil Tetap Naik Saat Pandemi

DALAM tiga bulan terakhir, terjadi kenaikan penjualan mobil. Itu tecermin dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

“Penjualan mobil secara ritel atau dari dealer ke konsumen pada Agustus 2020 sebanyak 37 ribuan unit. Jumlah itu naik dibandingkan Juli 2020, yakni 35.799 unit,” jelas Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi, Kamis (17/9).

Adapun penjualan wholesales atau distribusi dari Agen Pemegang Merek (APM) ke dealer pada Agustus 2020 tercatat 37.277 unit. Angka itu naik 47% dibandingkan penjualan Juli 2020, yaitu 25.283 unit.

“Artinya, ada rebound pemulihan. Pasar kembali spending uangnya untuk beli mobil dan motor,” imbuh Agus.

Industri otomotif memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Mulai dari capaian nilai investasi hingga kinerja ekspor. Serapan tenaga kerja di industri otomotif juga tinggi, yakni lebih dari 1 juta orang.

“Industri ini salah satu sektor prioritas dalam agenda nasional pada peta jalan Making Indonesia 4.0,” pungkasnya.

Potensi pengembangan industri otomotif di Tanah Air pun tergolong besar. Sebab, rasio kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia masih rendah, yakni 87 unit per 1.000 orang. Itu dibandingkan Malaysia yang mencapai 450 unit per 1.000 orang dan Thailand sebanyak 220 unit per 1.000 orang.(OL-11)