Kalulla dan Bam Mastro Rilis Dua Lagu Sekaligus

Penyanyi Kallula baru saja merilis dua lagu bersama Bam Mastro berjudul "Home Vacation" dan "We Can Be Together".

Ditulis oleh Kallula dan Bam Mastro, dua lagu yang diproduseri oleh Bam tersebut merupakan buah hasil dari pengalaman keduanya di masa pandemi ini. "Kita semua bisa melakukan segalanya dari rumah masing-masing. Nuansa kegembiraan dari dua lagu ini merupakan yang ingin kita juga dapat dirasakan semuanya di masa yang sulit seperti sekarang ini," kata Kallula dalam keterangan resminya, Kamis (17/9).

Mengerjakan proyek kolaborasi bersama membuat Kallula dan Bam Mastro banyak belajar hal baru. Bam mengaku banyak mengeksplorasi aspek kolaboratifnya yang belum pernah dilakukan sebelumnya. "Kita masing-masing mempunyai cara yang berbeda dalam bekerja dan dua lagu ini membuat kami saling menggali lebih dalam serta memahami musikalitas masing-masing," ujar Bam Mastro.

Semangat saling menguatkan dan memberdayakan ditonjolkan oleh Kallula dan Bam Mastro pada kedua lagu yang saling terhubung tersebut.

Kallula dan Bam berharap dapat mengirim semangat positif untuk semua pendengarnya melalui nuansa upbeat yang dimiliki kedua lagu yang dibuat dalam satu kesatuan.

“Terlepas dari segalanya, selalu syukuri setiap momen yang telah berlalu termasuk fakta bahwa kita masih hidup di sini. Kami berharap kedua lagu ini dapat menemukan tempat di hati setiap orang sambil kita semua belajar dan beradaptasi dalam situasi yang paling sulit bersama-sama," jelas Kallula. (OL-12)