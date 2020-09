CTI IT Infrastructure Summit 2020 Gelar Workshop Bisnis Digital

PT Computrade Technology International (CTI Group), penyedia solusi infrastruktur teknologi informasi (TI), sukses menggelar CTI IT Infrastructure Summit 2020 pada 11 Maret 2020 lalu dengan tema “Platform Revolution : Technology Foundation for Digital Business”.

Dalam konferensi tahunan tersebut, CTI Group mengajak para pebisnis dan perusahaan-perusahaan non-digital native untuk turut serta mengadopsi teknologi platform, agar tidak ketinggalan dengan perusahaan-perusahaan digital saat ini.

Teknologi platform merupakan salah satu dari banyaknya teknologi yang perlu diadopsi perusahaan agar bisa melakukan transformasi digital yang optimal. Apalagi, awal tahun 2020 ini, hampir semua perusahaan dan organisasi di dunia mengalami disrupsi global akibat pandemi Covid-19, yang mengharuskan mereka mengandalkan kemajuan teknologi agar dapat menjaga kelangsungan bisnis.

Oleh karena itu, CTI IT Infrastructure Summit 2020 kembali hadir dan menggelar virtual solution workshop selama tiga hari dengan topik “Digital Revolution: Embracing Tech Driven Business in New Normal Era” untuk membahas secara detail apa yang perlu dilakukan perusahaan dan organisasi dalam menghadapi perubahan yang terjadi di masa-masa sulit ini dan menjawab tantangan bagi para pemimpin bisnis dan juga karyawan.

“Memasuki era New Normal, inilah saat yang tepat bagi perusahaan untuk membuat keputusan terkait perubahan yang akan dilakukan," ujar Rachmat Gunawan selaku Direktur CTI Group. CTI IT Infrastructure Summit Virtual Solution Workshop.

Menurut Rachmat, banyak langkah yang bisa dilakukan para pemimpin perusahaan yaitu menilai keadaan digital perusahaan saat ini; menentukan roadmap transformasi dan tujuan; memilih tools dan teknik; menetapkan anggaran yang realistis strategi tersebut; serta jangan lupa untuk memberdayakan, mendidik dan melatih para karyawan.

"Jadi, kami di CTI Group sebagai penyedia solusi IT perlu untuk terus menggaungkan adopsi teknologi dan membantu para rekan pebisnis kami dan menjawab kebingungan serta tantangan yang mereka hadapi untuk lebih proaktif secara digital," jelasnya.

"Oleh karena itu, masih dalam momentum CTI IT Infrastructure Summit 2020, kami menggelar workshop 3 hari ini agar dapat memberi insight secara detail dan personal kepada para peserta.” papar Rachmat.

CTI IT Infrastructure Summit Virtual Solution Workshop dimulai sejak 15 September 2020 dengan topik Digital Provision to Enter New Normal yang membahas tentang bekal digital yang perlu dipegang oleh perusahaan untuk memasuki New Normal, yang disampaikan beberapa pembicara dari HPE Aruba Indonesia dan Oracle Japan dan Asia Pacific.

Workhsop hari pertama juga mengadakan talkshow dari iCIO Community dengan bintang tamu Theresia Trisnisti sebagai Direktur IT dari The Body Shop Indonesia.

Untuk workshop hari kedua di 16 September 2020, mengambil topik Navigate Your Business Through Technology Post Covid-19 yang membahas lebih dalam soal teknologi yang penting dimiliki perusahaan dan menghadirkan beberapa pembicara dari Dell Technologies, Huawei Indonesia, dan Elasticsearch.

Pada hari ketiga workshop pada 17 September 2020, mengangkat topik “Build Business Resilience in New Normal with Data Technology” yang fokus membahas teknologi data seperti Data Backup dan Big Data, dengan pembicara yang ahli di bidangnya dari Veaam Indonesia, IBM Indonesia, dan PT Equine Global. Workshop selama 3 hari ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai industri seperti perbankan, manufaktur, retail, dan masih banyak lagi.

“Tujuan transformasi digital adalah untuk menyelesaikan masalah dengan mengintegrasikan teknologi baik secara internal maupun eksternal. Perusahaan perlu memulai kembali atau restart; memulihkan diri atau recover; lalu kemudian bisa deliver better. Semoga dengan menghadiri CTI IT Infrastructure Summit Virtual Solution Workshop 2020 ini bisa menjawab tantangan para peserta dan bersama-sama kita tidak hanya survive tapi juga thriving melewati New Normal,” jelas Rachmat. (OL-09)