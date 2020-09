PUPR Bantah Basuki Dirawat karena Covid-19

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah kabar Menteri Basuki Hadimuljono dirawat di rumah sakit karena terjangkit covid-19.

Menurut Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, Basuki dalam kondisi sehat.

"Insyaallah tidak benar (terjangkit covid-19). Alhamdulillah, Pak Menteri Basuki dalam keadaan sehat," kata Endra kepada Media Indonesia, Kamis (17/9).

Endra juga mengatakan Menteri Basuki masih menjalankan aktivitas kerja seperti biasa beberapa hari lalu. Seperti hadir dalam rapat kerja dengan DPR RI membahas pagu anggaran 2021 dan lainnya.

"Selasa kemarin, beliau (Basuki) mengikuti Raker di Komisi V DPR RI. Rabu kemarin dan Kamis ini bekerja seperti biasa di kantor," ungkap Endra.

Endra menegaskan kondisi Basuki masih stabil dan tidak mengalami gangguan fisik.

"Insyaallah sehat dan seluruh keluarga beliau juga dalam kondisi sehat," kata Endra.

Basuki dikabarkan dirawat di rumah sakit karena terpapar covid-19. Hal itu berasal dari pesan singkat dari salah satu pihak media asing.

"I have just heard from a friend that Indo Public Works Minister Basuki Hadimuljono and his wife have also been hospitalized for Covid, although this has not been confirmed publicly. (Saya baru saja mendengar dari seorang teman bahwa Menteri Pekerjaan Umum Indonesia Basuki Hadimuljono dan istrinya pernah dirawat di rumah sakit karena Covid-19, meski hal ini belum dikonfirmasi ke publik)," sebut sumber tersebut.

Di lingkungan Istana, sudah ada pejabat tinggi yang terpapar covid-19 yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan teranyar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Wakil Ketua DPR RI dari Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, saat ini, kondisi kesehatan Edhy Prabowo sudah berangsur pulih.

"Benar yang bersangkutan, saudara Edhy Prabowo, terkena covid-19. Dan saudara Edhy Prabowo merasa keadaannya sehat dan sudah makan enak, dan alhamdulillah hasil swab sudah negatif," jelas Dasco dalam keterangan resmi, Rabu (16/9). (OL-1)