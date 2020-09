Apple Rilis iOS 14 Versi Final

SETELAH meluncurkan Watch Series 6 dan iPad generasi terbaru, Apple akhirnya meluncurkan versi final dari perangkat lunak terbarunya iOS 14, yang kini telah tersedia untuk diunduh. Dalam acara pengumuman Apple, Rabu (16/9), CEO Apple Tim Cook mengataka iOS 14 adalah rilis yang mengubah pengalaman inti di iPhone.



"Dengan desain baru widget pada Home Screen, cara baru untuk mengatur aplikasi dengan App Library, dan cara baru ini lebih cepat untuk menggunakan aplikasi pada saat dibutuhkan dengan App Clips," ujar Cook.

Perangkat yang mendukung iOS 14 antara lain iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS dan XS Max, iPhone X dan XR, iPhone 8 dan 8

Plus, iPhone 7 dan 7 Plus, iPhone 6S dan 6S Plus, iPhone SE (generasi pertama), iPhone SE (generasi kedua) dan iPod touch (generasi ke-7).



Selain, iOS 14, Apple juga resmi merilis iPadOS 14. Salah satu fitur terbaru adalah Scribble yang memungkinkan tulisan tangan ditransformasi ke teks digital. Ada pula fitur yang membawa tampilan baru untuk pencarian dan sejumlah aplikasi memiliki desain baru, seperti sidebar dan menu yang diperluas.



"iPadOS 14 memungkinkan Anda berbuat banyak hal dengan Apple Pencil, menghadirkan banyak peningkatan untuk aplikasi iPad.Bahkan membawa pengalaman iPad lebih jauh," kata Cook.



Selain fitur yang disebutkan di atas, versi final dari kedua platform juga membawa sejumlah pembaruan. Aplikasi Pesan kini menampilkan fitur "mention," in-line replay dan pin percakapakan.

Siri kini memiliki desain baru yang lebih ringkas, Maps menambahkan petunjuk arah bersepeda, rute kendaraan listrik dan panduan yang dikurasi. Kemudian, Safari kini dapat menerjemahkan halaman, memantau kata sandi yang disimpan pengguna dan menampilkan pelacak di situs web. Tidak hanya itu, watchOS 7 kini juga tersedia, menghadirkan pelacakan tidur, tampilan jam baru, aplikasi Memoji dan cara bagi keluarga untuk mengelola banyak Apple Watch dari satu iPhone. Terakhir, Apple juga merilis tvOS 14 dengan sejumlah fitur baru, di antaranya dukungan multipengguna untuk game dan kemampuan untuk menampilkan lirik di Apple Music.(OL-3)