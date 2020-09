James dan Antetokounmpo Masuk All-NBA First Team

BINTANG Milwaukee Bucks Giannis Antentokounmpo dan peraih empat MVP NBA LeBron James masuk dalam daftar All-NBA First Team. Hal itu diumumkan NBA, Kamis (17/9) WIB.

James memecahkan rekor NBA dengan masuk ke dalam daftar All-NBA First Team sebanyak 16 kali melewati rekor Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, dan Tim Duncan yang 15 kali masuk All-NBA First Team.

James meraih 13 suara untuk First Team, dua suara ke Second Team, dan satu suara ke Third Team.

Antetokounmpo yang merupakan peraih MVP musim ini kini telah empat kali masuk All-NBA Team termasuk dua kali ke First Team.

Bergabung dengan James dan Antetokounmpo di All-NBA First Team adalah guard Houston Rockets James Harden, forward Los Angeles Lakers Anthony Davis, dan guard Dallas Mavericks Luka Doncic. (AFP/OL-1)