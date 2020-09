The All-New Audi A6 Siap Mengaspal

PT Garuda Mataram Motor (GMM) secara resmi mem-perkenalkan The All-New Audi A6 di Indonesia.

Model ini hadir dalam dua varian, yaitu All-New Audi A6 2.0 TFSI dan All-New Audi A6 3.0 TFSI Quattro.

Presiden Direktur GMM Andrew Nasuri dalam acara peluncuran vir-tual tersebut mengatakan, The All-New Audi A6 akan memberi peng-alaman berkendara istimewa yang tak ditawarkan rival di kelasnya.

“Keunggulan akan nilai-nilai inovatif ditawarkan melalui peng-gunaan multimedia interface (MMI) terbaru dengan berbagai kemu-dahannya, desain yang sporty tanpa meninggalkan kesan elegan serta keunggulan rekayasa teknologi yang menjadikan mobil ini seakan me-nawarkan kemewahan kelas bisnis di atas empat roda,” ujar Andrew, kemarin.

MMI dengan sistem touch responsememberikan pengoperasian yang sangat intuitif. Seluruh fungsi yang diperlukan dapat diposisikan di layar MMI sesuai keinginan hanya dengan cara drag-and-drop seperti layar ponsel pintar.

Sebagai pusat infotainment, MMI memiliki layar berukuran 10,1 inci di bagian atas untuk layar hiburan dan navigasi, serta 8,6 inci di bagian bawah. Pada konsol tengah berada kendali penyejuk kabin dan berba-gai pengaturan lainnya, termasuk layar Audi virtual cockpit 12,3 inci sebagai panel instrumen di balik lingkar kemudi.The All-New Audi A6 hadir de-ngan teknologi mild-hybrid terbaru menggunakan belt alternator starter(BAS) yang bekerja bersama baterai lithium-ion 10 Ah.

Kendaraan ini da-pat menjelajah tanpa peranan mesin pada kecepatan antara 55 hingga 160 km/jam. Saat melakukan deselerasi, BAS akan mengembalikan energi hingga 12 kw. Dalam kondisi pengendaraan, teknologi mild-hybrid ini dapat menghemat konsumsi bahan bakar hingga 0,7 liter per 100 km.

Atmosfer menenangkan

Audi A6 generasi ke-8 ini menyu-guhkan atmosfer yang menenang-kan di dalam kabinnya, terutama dalam perjalanan panjang.

Atap kaca panoramic memberikan kesan lapang di dalam kabin The All-New Audi A6 3.0 TFSI Quattro. Ruang kaki lebih besar daripada generasi A6 sebelumnya, termasuk jika dibandingkan dengan rival di kelasnya.

Ruang kepala (headroom) dan ruang bahu (shoulder room) juga semakin luas. Adapun bagasi memiliki kapasitas 530 liter.Kenyamanan didukung tingkat kebisingan yang rendah di dalam kabin. Hal itu adanya hambatan angin cd 0,24 menyuguhkan per-gerakan yang halus dan minim suara angin, plus teknologi aerocousticspada kaca mobil menjadikan kabin lebih hening.Varian A6 2.0 TFSI menggunakan mesin 4 silinder segaris 2.0 liter bertenaga 190 hp dan torsi maksi-mal 320 Nm.

Tenaga yang dihasilkan disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis 7-speed S tronic. Mobil ini mampu berakselerasi dari 0 ke 100 km/jam dalam 7,9 detik.Untuk varian A6 3.0 TFSI quattromengusung mesin V6 3.0 liter bertenaga 340 hp dan torsi mak-simal 500 Nm.

Seluruh daya yang dihasilkan mesin disalurkan ke sis-tem penggerak empat roda quattromelalu transmisi otomatis 7-speed S tronic.Alhasil Audi A6 3.0 TFSI ber-akselerasi dari 0 ke 100 km/jam hanya dalam 5,1 detik dengan kece-patan puncak dibatasi 250 km/jam. Konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai 14-14,9 km/liter dengan emisi CO2 161 – 151 g/km.

The All-New Audi A6 2.0 TFSI dibanderol dengan harga on the road DKI Jakarta Rp1,49 miliar, se-dangkan The All-New Audi A6 3.0 TFSI Quattro dilego seharga Rp1,95 miliar.

Penjualan ini berikut garansi pabrik 3 tahun atau 90.000 km dan bebas perawatan selama 3 tahun atau 100.000 km, termasuk penggan-tian gratis suku cadang yang rusak dan biaya perbaikan. (S-1