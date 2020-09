Faith Industries Awali Bisnis dengan Menyasar Kalangan Milenial

INOVASI dan berani tampil beda menjadi kunci jika seseorang ingin bersaing di bisnis fesyen. Pemilik brand Faith Industries Luthfi Halimawan mengatakan, pelaku bisnis fesyen akan sulit bertahan apabila hanya meniru yang sudah ada di pasaran.

Menurut Luthfi, brand Faith Industries memilih pakaian yang bertemakan pop culture yang membidik kalangan milenial karena tidak ingin meniru yang sudah ada di pasaran. Alhasil, brand tersebut kini sukses menjadi tren dan menarik banyak konsumen.

Baca juga: Akhirnya, Jackson Wang GOT7 Punya Merek Fesyen

"Kami sengaja membidik kalangan milenial dengan berbekal desain yang menarik dan bahan yang berkualitas. Perlu diketahui, bahwa banyak hal yang harus kami lakukan sebelum meluncurkan sebuah produk," kata Luthfi dalam keterangan, Rabu (16/9/2020).

Ia mengaku selalu mencoba melakukan riset dari segi bahan, desain, unboxing experience, dan melakukan brainstroming sehingga mempunyai karakter dan ciri khas tersendiri yang menghasilkan setiap rilisan batch.

"Setelah melakukan riset dan brainstorming Faith Industries pun merilis batch yang berjudul unleashed the east, sweet poison, crimson crime, dan desperado pirates. Pada perilisan setiap batch ada series spesial yaitu Yonko Series (one piece)," terangnya.

Pemuda asal Bandung kelahiran 21 Januari 1994 tersebut pun berharap Faith Industries sangat diterima di kalangan milenial. Pasalnya, setiap produk yang diluncurkan memiliki desain yang bagus dan memiliki bahan yang berkualitas.

"Batch unleashed the beast, memiliki tiga desain yaitu, hyakuj kaido (one piece) saat dia berubah menjadi naga, Kai Chisaki atau dikenal sebagai overhaul (My Hero Academia), dan mammoth sebagai OG dari Faith Industries," terangnya.

Baca juga: Strategi Desainer Fesyen Bertahan di Pandemi

Sementara itu, batch sweet poison memiliki tiga desain yaitu, charlotte Linlin–big mom (One Piece) dengan prometheus dan zeus, boa hancock (one piece) yang dibuat seperti monalisa, dan OG faith. Crimson Crime, memiliki tiga desain yaitu, akagami shanks (One Piece), groudon (Pokemon) dengan team magma, dan kasumi (Persona 5).

"Desperado Pirates memiliki empat desain, ryuji “captain kidd (Persona 5), kyogre (Pokemon) dengan team aqua, marshall D. teach – Kurohige (One Piece), dan edward newgate–shirohige (One Piece)," tutupnya seraya mengatakan Yonko adalah empat kapten bajak laut paling terkenal dan kuat di dunia. (RO/A-3)