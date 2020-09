Lionel Messi Resmi Gabung di Klub Miliarder Olahraga

GELANDANG serang Barcelona Lionel Messi dikabarkan telah bergabung dengan klub baru di tengah konfliknya dengan Presiden Barcelona yang membuatnya tetap bertahan di Barcelona.

Sebagaimana dilansir oleh majalah Forbes, pemain internasional Argentina ini sukses bergabung dengan klub barunya di tahun ini, yakni klub khusus bagi miliarder olahraga.

Penyerang asal Argentina tersebut memiliki pendapatan sebagai atlet senilai lebih dari satu miliar dolar atau senilai 840 juta euro. Hal tersebut menempatkan pemenang enam kali Ballon d'Or di jajaran tokoh olah raga kaya raya seperti Tiger Woods, Floyd Mayweather hingga saingan beratnya di lapangan Cristiano Ronaldo.

Forbes menyebutkan pada 2020 Messi merupakan pesepak bola dengan bayaran terbaik di dunia dengan pendapatan US$ 126 juta dari gajinya di Barcelona (US$ 92 juta untuk di musim 2020-2021) dan US$ 34 juta dari sponsor dan pendapatan lainnya.

Messi menggeser posisi penyerang Juventus Ronaldo yang memiliki pendapatan US$ 117 juta dari posisi puncak pemain dengan pendapatan terbesar dan penyerang Paris Saint-Germain, Neymar, dengan pendapatan US$ 96 juta ke peringkat ketiga.

Sepuluh besar pemain dengan pendapaan terbesar secara total menghasilkan US$ 570 juta di musim ini. Angka tersebut meningkat 11% terlepas dari distrupsi yang disebabkan pandemi corona virus di liga Eropa maupun ekonomi global.

Pebasket Legendaris Michael Jordan juga termasuk dalam klub miliyader ini. Namun kekayaannya sebagian besar datang setelah ia pensiun dengan kontrak jangka panjangnya dengan Nike dan akuisisi Francise NBA Charlotte Hornets.

Messi sendiri musim 2020-2021 ini tetap berada di Barcelona setelah mundur dari tuntutannya meninggalkan klub tanpa mengaktifkan klausul pelepasannya yang 700 juta euro. (Dro/OL-09)