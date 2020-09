Pelimpahan Berkas Jaksa Pinangki Dinilai untuk Lindungi Orang Lain

KEJAKSAAN Agung telah melimpahkan berkas perkara tahap II tersangka dugaan gratifikasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono menjelaskan pelimpahan tersebut dilakukan pada Selasa (15/9).

Proses pelimpahan tersangka dan barang bukti itu terbilang cepat setelah Kejagung menetapkan status tersangka terhadap Pinangki pada Rabu (12/8) lalu. Hal itu menimbulkan kecurigaan bagi Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki).

Koordinator Maki Boyamin Saiman menilai masih banyak yang belum digali penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung.

Boyamin menduga proses cepat pelimpahan Pinangki ke Kejari Jakpus dilakukan sebagai upaya kanalisasi sebuah penanganan perkara.

"Bahasa sederhananya, ada dugaan orang-orang yang dilindungi supaya tidak ikut terseret dengan perbuatan dari oknum jaksa PSM," kata Boyamin kepada Media Indonesia, Rabu (16/9).

Menurut Boyamin, menggali informasi dan keterangan guna mencari alat bukti yang lengkap diperlukan untuk memberikan gambaran utuh atas perbuatan yang dilakukan Pinangki.

Sebelumnya, Jumat (11/9) lalu, ia menyodorkan beberapa inisial nama kepada KPK sebagai bahan supervisi penanganan perkara yang melibatkan terpidana kasus hak tagih (cassie) Bank Bali Joko S Tjandra.

Diketahui, ada satu dari tiga perkara yang menyeret Joko Tjandra ditangani Kejagung, sedangkan sisanya oleh Bareskrim Polri.

"Karena dari Joko Tjandra, kita semua yakin bahwa PSM (Pinangki) ini tidak akan mampu meyakinkan Joko Tjandra kalau dia hanya membawa dirinya sendiri, tidak menyebut nama-nama orang lain yang dari sisi pengaruh lebih besar atau dari sisi kewenangan juga lebih besar," jelas Boyamin.

Beberapa inisial yang disebut Boyamin sebagai bahan supervisi KPK antara lain T, DK, BR, HA dan SHD.

Nama-nama tersebut, menurut Boyamin, sering disebut Pinangki, Joko Tjandra, serta Anita Kolopaking yang saat itu merupakan kuasa hukum Joko Tjandra terkait rencana pengurusan fatwa di Mahkamah Agung.

Saat ditanya apakah di antara inisial-inisial tersebut terdapat oknum di MA, Boyamin enggan menjawab lebih jauh.

Sementara itu, dari inisial yang disebutkan Boyamin, saat ini Kejagung sedang menelusuri inisial DK. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah menjelaskan inisial DK muncul dalam proposal fatwa MA yang diajukan Pinangki kepada Joko Tjandra.

Kejagung mempersangkakan Pinangki dengan Pasal 5 Ayat (2) huruf a UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 19/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Hari mengatakan pihaknya juga menjerat Pinangki dengan Pasal 3 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pinangki menjalani penahanan selama 20 hari terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober mendatang di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Sementara itu, jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan berdasarkan berkas perkara tersangka Pinangki yang nantinya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (OL-1)