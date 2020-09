Heat Kalahkan Celtics di Gim 1 Final Wilayah Timur NBA

MIAMI Heat memenangi gim satu final Wilayah Timur NBA atas Boston Celtics dengan skor 117-114 pada pertandingan yang dimainkan di ESPN World of Sports Complex, Florida, Rabu (16/9) WIB.

Jimmy Butler menjadi sosok penting kemenangan Heat melalui sumbangan poinnya saat overtime tinggal menyisakan 12 detik.

Ia memancing lawan melakukan pelanggaran dan memasukkan bola lemparan bebas untuk membawa Heat unggul 116-114.

Bam Adebayo kemudian mengeblok upaya Jayson Tatum untuk menyamakan kedudukan dengan waktu tersisa 3,7 detik dan setelah Adebayo memasukkan satu dari dua lemparan bebas, Tatum gagal melesakkan bola lemparan tiga poinnya.

Goran Dragic memimpin perolehan poin Heat dengan 29 poin, Jae Crowder memasukkan 22 poin, dan Butler menyumbang 20 poin untuk Heat.

Heat kini memiliki catatan sembilan kemenangan dari sepuluh pertandingan playoff yang mereka jalani. Adebayo mengukir 18 poin dan sembilan assist.

Gim kedua dari rangkaian best of seven ini akan dimainkan pada Kamis (17/9).

Celtics unggul 14 poin pada awal kuarter keempat sebelum Heat berbalik memimpin 101-98 melalui tembakan tiga poin Tyler Herro.

Celtics memimpin 105-100 melalui tembakan Walker saat waktu menyisakan 1:09, namun Herro kembali menyumbang poin saat waktu menyisakan 1:02 untuk memangkas defisit poin timnya.

Lemparan tiga poin Butler membuat Heat memimpin 106-105 dengan 22 detik tersisa, namun Derrick Jones Jr melakukan kesalahan sebelum bola

inbound yang dioperkan kepada Tatum membuatnya dapat menyamakan kedudukan dengan lemparan bebas ketika Celtics menguasai bola.

Tatum gagal memasukkan lemparan tiga poin saat buzzer berbunyi, sehingga permainan harus dilanjutkan dengan overtime.

Celtics memimpin 83-71 saat memasuki kuarter keempat setelah Heat hanya melesakkan 16 poin pada kuarter ketiga. Heat hanya memasukkan satu dari delapan lemparan tiga poin pada kuarter tersebut.

Heat tertinggal 13 poin pada kuarter pertama sebelum mengungguli Celtics 37-29 pada kuarter kedua. Miami memiliki persentase keberhasilan tembakan 68,1% pada babak kedua, termasuk enam keberhasilan dari delapan lemparan tiga angka. (Ant/OL-1)