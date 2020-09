Trump Sebut Oracle Segera Capai Kata Sepakat dengan Tiktok

PERUSAHAAN teknologi raksasa Oracle di ambang mencapai kata sepakat untuk menjadi partner di Amerika Serikat (AS) dari aplikasi berbagi video asal Tiongkok Tiktok. Hal itu dikatakan Presiden AS Donald Trump.

Trump mengatakan itu sehari setelah otoritas AS mengonfirmasi bahwa Oracle akan segera menandatangani kesepakatan dengan perusahaan induk Tiktok, ByteDance, menjelang tenggat yang ditetapkan Trump.

Trump berencana melarang Tiktok beroperasi di AS karena dianggap mengancam keamanan nasional.

"Saya dengar mereka akan segera mencapai kesepakatan," ujar Trump sembari menambahkan pemerintahannya akan segera mengambil keputusan apakah akan menyetujui kerja sama yang akan menjadikan Oracle sebagai pemasok teknologi terpercaya untuk Tiktok.

Detail mengenai kerja sama itu masih belum jelas. Namun, Financial Times melaporkan bahwa ByteDance akan menempatkan usaha global TikTok di AS dengan Oracle sebagai pemegang saham minoritas dengan sejumlah perusahaan AS lainnya.

Adapun Tiktok dalam sebuah pernyataan resmi mengatakan telah mengajukan proposal kerja sama itu kepada Departemen Keuangan AS.

"Hal itu akan mengakhiri kekhawatiran soal keamanan Tiktok dan membuat aplikasi itu akan terus bisa digunakan oleh 100 juta orang di AS," ungkap Tiktok. (AFP/OL-1)