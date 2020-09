Demi Lovato Sedang Cari Gaun Pengantin

PENYANYI Demi Lovato, 28, yang bertunangan dengan aktor Max Ehrich pada Juli lalu, mengatakan ia telah memikirkan apa yang tidak akan ia pakai ketika ia berjalan menuju altar.

“Aku punya angan-angan ingin terlihat seperti apa pada hari besarku. Aku belum tahu persisnya, tapi yang jelas bukan gaun berwarna putih,” kata Lovato seperti dilansir dari people.com.

Meskipun Lovato dan Ehrich belum memutuskan akan melangsungkan pernikahan secara meriah atau sederhana, Lovato mengatakan ia sudah mulai mencari gaun pengantin. Namun, ia mengaku tetap fokus agar upacara pernikahannya menjadi sangat spesial.

“Aku ingin membuatnya tetap sakral antara aku dan dia,” imbuh penyanyi Sorry Not Sorry tersebut.

Lovato dan Ehrich bertunangan pada 22 Juli, kurang dari empat bulan dari mereka mulai berpacaran. Ehrich melamar Lovato di Malibu, California. Lovato mengatakan karantina selama enam bulan sejak pandemi covid-19 membuat ia dan Ehrich semakin dekat. “Kami dapat menghabiskan banyak waktu bersama yang mungkin tidak akan bisa terjadi jika tidak dalam masa pandemi,” ujarnya. (Iin/H-3)