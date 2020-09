Universitas Pancasila Gelar Pengenalan Mahasiswa Baru Lewat Daring

UNIVERSITAS Pancasila (UP) terus berupaya mewujudkan sumber daya manusia/lulusan yang unggul dan berdaya saing tinggi serta Adaptif, Produktif, Inovatif dan Kontributif sesuai dengan tema Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 2020.

Rektor UP Wahono Sumaryono di Jakarta, Selasa (15/9) mengatakan, adanya perubahan yang terjadi secara cepat dalam skala global karena pandemi Covid-19, memaksa masyarakat untuk membentuk perilaku baru, menyesuaikan kebiasaan hidup kdengan berbagai kondisi yang saat ini dialami hampir diseluruh dunia dan pada akhirnya merubah cara kita hidup.

Wahono menegaskan perubahan bukan hal yang mudah, namun kecepatan beradaptasi sangat diperlukan untuk mampu ikut dalam persaingan global.

"UP juga terus beradaptasi dengan melaksanakan hampir setiap kegiatan secara daring, seperti: ujian penerimaan mahasiswa baru, perkuliahan, sidang skripsi dan melakukan seminar-seminar secara online sehingga iklim akademik dapat terus terjaga," kata Wahono.

Keunggulan tersebut bisa didapatkan apabila SDM yang ada memiliki pengetahuan, teknologi, keterampilan dan etos kerja yang tepat. Hal inilah yang dibangun oleh Universitas Pancasila sejak didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966, dan sampai dengan saat ini terus berusaha meningkatkan kualitasnya.

Ketangguhan dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan adalah salah satu kualitas yang perlu dimiliki oleh lulusan UP dan hal inilah yang dicontohkan UP dengan mengadakan kegiatan PKKMB UP 2020 secara daring untuk pertama kalintya, pada 14-18 September 2020 sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru yang terjadi karena pandemi Covid-19.

Dalam penyelenggaraan ini, UP berkolaborasi dengan tim profesional yang telah memiliki banyak pengalaman dan juga didukung dengan teknologi yang memadai untuk melaksanakan kegiatan secara daring, tentunya dengan memenuhi standar protokol kesehatan dan juga SDM yang kompeten di bidangnya.

Ini juga merupakan bentuk keterbukaan Perguruan Tinggi dalam berkolaborasi dengan berbagai bidang industri.

"Para mahasiswa baru pada hakikatnya merupakan warga kampus yang akan mulai menjalani kehidupan akademik dan kemahasiswaan. Melalui Pengenalan Kehidupan Kampus, para mahasiswa baru UP akan diperkenalkan dengan sistem pendidikan tinggi dan paradigma perguruan tinggi ke depan," ujar Wahono.

Disamping itu juga diperkenalkan lembaga kemahasiswaan yang ada di UP untuk mendukung mahasiswa baru agar mampu bersosialisasi dan juga berorganisasi melalui kegiatan non-akademik, selain itu program ini juga dimaksudkan untuk menciptakan keakraban yang harmonis antara mahasiswa baru dan mahasiswa lama serta dengan seluruh warga kampus.

Untuk Tahun Akademik 2020/2021. UP telah menerima sebanyak 2.301 mahasiswa baru baik untuk Program Diploma (D3), Sarjana (S1), Profesi Apoteker, Magister (S2) serta Program Doktor (S3), jumlah ini masih akan terus bertambah, mengingat pendaftaran mahasiswa baru masih tetap dibuka sampai dengan akhir bulan september 2020. (Ant/OL-7)