Perkembangan Kasus Positif Covid-19 Mingguan, Aceh Tertinggi

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat perkembangan kasus positif covid-19 mingguan. Diketahui dalam seminggu terakhir jumlah kasus covid-19 mengalami kenaikan sebesar 10,4%.

Rincian 5 kenaikan kasus tertinggi adalah sebagai berikut:

- pertama, Aceh naik 69,3%: dari 423 menjadi 716

- kedua, Jawa Tengah naik 52,7%: dari 1.566 menjadi 2.391

- ketiga, Riau naik 41,4%: dari 846 menjadi 1.190

- keempat, Jawa Barat: naik 19,5% dari 1.585 ke 1.894 kasus

- kelima, DKI Jakarta: naik 5,2% dari 7.294 menjadi 7.674 kasus.

Selanjutnya 5 provinsi dengan insiden kasus tertinggi atau laju peningkatan kasus per 100 ribu penduduk, yaitu:

- pertama DKI Jakarta 415,4 per 100 ribu penduduk

- kedua Kalimantan Selatan 217,75 per 100 ribu penduduk.

- ketiga Gorontalo 185,07 per 100 ribu penduduk

- keempat Sulawesi Utara 151,48 per 100 ribu penduduk

- kelima Bali 147,34 per 100 ribu penduduk.

"Hal ini menunjukkan bahwa kasus covid-19 belum selesai di Indonesia dan beberapa daerah yang kami sampaikan tadi masih memiliki laju peningkatan kasus yang cukup tinggi per 100 ribu penduduk," kata Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan virtual di Sekretariat Negara, Selasa (15/9).

Oleh karena itu, seluruh pihak harus tetap waspada dengan kasus covid-19 ini sebab selama seminggu terakhir terjadi peningkatan 10,4% kasus. "Kenaikan ini harus bisa ditekan agar tidak menambah kasus covid-19 lagi," tandasnya. (OL-14)