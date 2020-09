IMX 2020 Pameran Modif Bertabur Hadiah

MENJELANG penyelenggaraan Indonesia Modification Expo (IMX) 2020 yang akan dihelat pada 10 Oktober mendatang, panitia mengumumkan kesiapan hadiah undian berupa Giveaway dan Supergiveaway yang akan diberikan kepada pengunjung/penonton #IMX2020 yang beruntung.

Hadiah Giveaway dan Supergiveaway menjadi salah satu ciri khas penyelenggaraan IMX. Produk yang dibagikan biasanya merupakan produk otomotif aftermarket.

IMX 2020 juga menggandeng Shopee Indonesia sebagai exclusive e-commerce partner sehingga pengunjung juga bisa berbelanja online melalui Shopee Indonesia dan mendapatkan berbagai promo produk aftermarket terbaik dengan harga khusus.

IMX Project Director Andre Mulyadi mengatakan, program Giveaway dan Supergiveaway ini tak hanya menguntungkan pengunjung tetapi juga memberi kesempatan pada para peserta merek aftermarket yang berpameran di IMX untuk menjalankan promosi mereka dengan cara menarik.

"Yang terpenting ini menjadi edukasi tentang industri modifikasi di Indonesia,” ujar Andre, Selasa (15/9).



Tahun ini #IMX akan membagikan 33 Giveaway dan dua Supergiveaway yang didukung brand-brand yang terlibat di dalamnya. Jumlah hadiah yang diundi juga lebih banyak jenisnya dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini disesuaikan dengan lonjakan pengunjung/penonton #IMX2020 yang saat ini dilakukan secara virtual dan bisa ditonton dari mana saja. Giveway yang disediakan untuk diundi diantaranya adalah, Suspensi udara dari Airlux Air Suspension, lampu proyektor dari Lumens, velek mobil Lenso dari Mega Arvia, dan velek mobil dari Pako Wheels.

Selain tambahan hadiah velek mobil dari Torsion Wheels dan Chemco Wheels, ada juga berbagai produk perawatan kendaraan dari Turtle Wax dan STP, sarung mobil BitelBlack Silhouette, lampu dari Autovision, paket cat aerosol antigores dan antikarat Raptor, sistem rem motor Samurai, dashcam Pioneer, dan voucher dari HSR Wheels.

Hadiah yang akan diundi lainnya berupa mini humidifier + antivirus set dari Bactakleen, Premium nano ceramic coating VPROTEC dari VPRO Autocare, lampu LED foglamp dari Yoong Motor, serta produk eksklusif 'one off' custom diecast Aventador by Indonesia Diecast Expo x KARMA Bodykit.

Khusus untuk Super Giveway, disediakan dua hadiah spesial yaitu: Satu unit skuter listrik (skutrik) custom garapan Alitt Susanto bertema 'Shitlicious', dan 1 unit Suzuki Ignis custom bertema 'Time Attack' yang digarap oleh Garasi Drift.

“Semua Giveaway dan Supergiveaway akan diundi bersamaan penyelenggaraan IMX 2020 yang berlangsung selama 4 jam mulai pukul 13:00-17:00 WIB pada 10 Oktober nanti," jelas Andre.

Andre juga mengingatkan adalah nomor voucher Giveaway/Supergiveaway yang didapat ketika calon pengunjung/penonton membeli tiket IMX 2020. Maka pastikan setelah membeli tiket juga wajib menonton keseruan IMX 2020. (S-4)